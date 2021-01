'El rap como un sueño', así lo vive Mario Maher

Mario Maher comenzó su carrera artística en las calles de Zaragoza, España. Entonces se hacía llamar El Momo, en referencia al libro de Michael Ende en el cual aparece una niña cuyo principal don es escuchar.

"Cuando empiezas a rapear tienes que decidirte por un apodo. Muchos lo hacen con lo que firman en las paredes. El mío era porque me marcó mucho este libro: es una niña que tiene el don de escuchar a las personas (uno de mis discos también se llamó El don de escuchar). Y me gustaba mucho, porque amigos y la gente en mi entorno me contaba sus problemas para que les diera mi opinión. Siempre me gustó ese personaje y ahí lo dejé".

Y es que Momo es de esos libros infantiles carentes de vigencia y que son capaces de seguir marcando la vida de un adulto. "Cuando ya eres más grande comprendes toda la filosofía que tiene el libro".

Con ese principio filosófico, Mario creció a la orilla del río Ebro. Allí se empapó por la influencia de una escena musical integrada por bandas como Violadores del Verso, Cloacka Company, Fuck Tha Pose, entre otros. A principios del siglo XXI el rap ya era toda una religión en Zaragoza.

"Es buena pregunta, porque es diferente a cómo crecieron ellos. Yo ya crecí con esos exponentes tan grandes como los que tú nombras, como Rapsusklei, Cloacka Company, Violadores del Verso ¡y caray!, el nombre de Zaragoza ya estaba muy proyectado en la península de España y también en Latinoamérica".

Recuerda que en ese entonces, la escena hispana era más pequeña. A sus trece años no le parecía tan fácil realizar una gira o tocar en una de las prestigiadas salas de concierto que hay en Zaragoza. Las barreras se rompieron poco a poco y el rap entró como un género más a la ciudad.

"Hasta el punto de lo que es hoy en día, que ves a los chavales en el parque escuchando rap, trap o música urbana. Pero en aquella época aún quedaba mucho camino por hacer, aunque había exponentes grandes que habían conseguido muchísimas cosas".

VIVIR EL SUEÑO REAL

Hace cuatro años, el rapero Kase.O, integrante de Violadores del Verso, eligió a El Momo como corista para la gira de su primer álbum en solitario: El Círculo. Entonces, Mario tuvo la oportunidad de recorrer cada rincón de España y de Latinoamérica

A pesar de esa sobrecarga de trabajo, ensayos, viajes y conciertos, el zaragozano tuvo el motor para componer Sueños reales (2019), su más reciente material discográfico. Para entonces el apodo de El Momo ya no lo convencía tanto y gracias al origen étnico de la pareja de Kase.O, se encontró con el apelativo de "maher", que significa "el habilidoso".

"Tenía clara la idea del título. Me gusta ese oxymoron, esa contradicción que es un sueño real. Normalmente los sueños no son reales, simplemente son sueños, pero hay veces que si analizas cosas que te pasan en la vida, dices: 'Si esto lo hubiera soñado, no me lo hubiera creído'. Pero te ha pasado realmente y a mí me han pasado algunas cosas de esas, una por supuesto fue la gira de El Círculo que quise dejarla plasmada ahí".

Sueños reales consta de 12 piezas musicales que se sumergen introspectivamente en la figura de su autor, pues este echa una vista al pasado, revisa su presente y lanza ante el micrófono una especie de grito libertario. La vida es un viaje y la redención siempre es positiva, sobre todo si actualmente se tiene pisada firme en lugares inimaginables.

"Cuando vas madurando te das cuenta de que hay cosas que has hecho mal, muchas veces pensando que las estabas haciendo bien. Luego te das cuenta que no y tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, que realmente no eres malo, sino que has hecho cosas mal y te has equivocado".

Para Mario Maher, un sueño es algo que al ser humano le parece inalcanzable y que provoca un deseo de lucha para conseguirlo. El sueño depende de cada país, etnia o clase social, según la realidad que se vive. Mario tenía claro que su sueño era vivir de la música y tocar en grandes festivales. Ahora aquel joven que rapeaba en las calles de Zaragoza, es capaz de pararse en la Plaza del Pilar y actuar ante 95 mil espectadores.

"Eso para una persona normal, que empieza a hacer canciones en su cuarto, es un sueño, no es algo tangible. '¡Sí, voy a llegar algún día!' Sí, lo tienes ahí en mente, pero igual nunca llegas. Es como llegar a ser futbolista y jugar en primera división. Es un sueño, igual un día se hace realidad".

Así, la humildad se ha vuelto clave en el sueño sonoro donde Mario se desenvuelve. El rapero es consciente del sube y baja que implica deambular por los escenarios. Se trata de una montaña rusa donde el aprecio del público es crucial. Este tiene un carácter volátil y hay que estar preparado para las inclemencias.

"Siempre hay que pensar que eso no dura eternamente. La vida está para disfrutarla y eso tanto en la música, como en otros aspectos, es la clave: aprender y seguir trabajando".

En uno de sus versos, Mario Maher afirma que acostumbrarse al triunfo es una clase de suicidio. Nadie ha triunfado durante toda su visa. La buena racha tiene su pico y luego desciende. El artista debe entender este encuadre y tratar de sacar el mejor provecho. Volver al punto de partida implica rencontrarse con quienes estaban cuando no se tenía nada.

Por esa razón, el recuerdo también es guía en Sueños reales. El autor considera que cada material discográfico se compone de memorias que se graban en un soporte físico o digital. Cuando termina un álbum, no vuelve a escucharlo hasta dentro de un tiempo. Y es que escuchar antiguas composiciones también despierta vivencias.

"Una parte de mí, de ese momento, ahí se quedó plasmada. Cada canción es un cúmulo de recuerdos. La más notoria es Recuerdos de esta jungla, que precisamente se llama así, donde hablo de todo lo que me pasó en la gira de El Círculo. Hay otra que le escribí a mi chica también y cada una es un compendio de historias que viví".

Respecto a esa gira de conciertos, conocer Latinoamérica ha sido de lo más significante para Mario. Califica al cariño del latino como espectacular por su entrega, calidez y cánticos. En esa travesía, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México fueron las ventanas donde este artista pudo conocer al público mexicano.

ACTUALIDAD

Al igual que un sueño, que mora en el interior de una mente aletargada, el talento de Mario Maher fluye cuando encuentra el ritmo correcto. La escritura es momento de despertar y de conocerse a sí mismo a través de la música, aun cuando se presenten preguntas que no se pueden contestar.

"Eso es la vida, preguntarte cosas que no puedes contestar y que al paso del tiempo acabas contestándolas, porque son cosas que no sabías y luego descubres".

Actualmente, el sueño de Mario Maher trata de adaptarse a la pandemia. A principios de abril publicó la obra Sé que vendrán, la cual narra su experiencia en la cuarentena. En su departamento de 65 metros cuadrados, colocó frases, trípoides y focos, para dar forma a las imágenes que acechaban su cabeza.

A pesar de que las giras con Kase.O se encuentran pausadas y de que la pandemia ha seguido su curso, el zaragozano procura no atarse al tema y continuar con su filosofía musical. Ahora mismo prepara un nuevo trabajo, del cual ya ha compuesto dos canciones. "Estás en tu casa, no haces conciertos y tienes que crear".

Finalmente, considera que malentender los sueños es una propiedad intrínseca del ser humano, el cual siempre quiere más de lo que tiene. Por su parte, Mario Maher se despierta por las mañanas y se siente agradecido de ser quien es.

"Creo que ahí está la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Valorar las cosas que tienes y sentirte a gusto siempre que no te falten cosas totalmente necesarias".