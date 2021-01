Califican de 'minoría' a quienes buscan vacunarse contra COVID mediante influencias

En lo que fue su último mensaje de 2020, Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dijo convencido de que aquellos que buscan vacunarse contra COVID a través de influencias "son una minoría" y resaltó en el instituto que preside "no somos así", llamó a que en 2021 los mexicanos sean solidarios y deseó un feliz año nuevo.

"Este 2020 quería recordarlo así, con advertencias a esa minoría, porque estoy seguro que es una minoría a la que le gana el egoísmo, que dice 'me voy a vacunar aunque todavía no me toque', en el IMSS no somos así, aquí pensamos como un solo sistema, como una sola gran institución y reconocemos a quienes nos han ayudado y queremos que se replique en 2021 la solidaridad, ayuda, el apoyo mutuo como mexicanos. Muchas gracias, feliz año, síganse cuidando, quédense en casa y nos vemos muy pronto".

En un vídeo difundido en sus redes sociales, el funcionario resaltó que hoy, en el último día del año emitió un nuevo oficio dirigido a todos los directores normativos, titulares de representaciones estatales y titulares de unidades médicas para decirles porque es tan importante tener conciencia que los profesionales de la salud que atendieron en la primera línea de batalla, deben ser los primeros en recibir la vacuna de Pfizer.

"Es importante que sean los de la primera fila de atención lo primero en la fila para la vacunación, que todos aquellos que estuvieron al frente sean los que estén al frente y no los directivos. La vacuna va a ser universal y a todos les va a tocar, pero tenemos que ser muy ordenados y convencerlos de porque es así esta vacunación, si lo tenemos claro, entonces, todos a su tiempo serán vacunados", dijo.

Robledo Aburto recordó que las hospitalizaciones en el valle de México siguen a la alza y comentó que la pandemia ha sacado lo mejor de la población, pero lamentablemente también lo malo. "Seguimos con altos niveles de hospitalización, pero seguimos viendo solidaridad, quizá este año ha sacado a relucir lo mejor del ser humano, también lo peor, pero hay que concentrarnos en lo bueno, en la esperanza de ver gestos de amor, de solidaridad y empatía de los seres humanos".

Durante su video mensaje destacó que el Seguro Social mantiene una estrategia en la que aquellos que van a las Unidades de Medicina Familiar o a los Módulos de Atención Prioritaria para hacerse una prueba rápida COVID y sale positiva, se les hace una valoración médica para saber si el paciente requiere hospitalización o no.

"Pero si se va a su casa no es que esté en su suerte, en un proceso para reforzar la atención se generó un kit que lo más importante es la guía de atención con lo que deben hacer la personas con un grupo de medicamentos que en algunos casos están indicados para casos no graves o síntomas pocos severos, quiero agradecer a Farmacias del Ahorro porque nos hizo una donación importante de medicamentos".

Agregó que el kit incluye un oxímetro de pulso para monitorear uno de los indicadores de gravedad de la enfermedad que es la saturación de oxígeno y agradeció a una empresa telefónica que donó 883 móviles para que médicos de consultorios de medicina familiar se comuniquen con los pacientes ambulatorios a fin de saber su estado de salud.

"Los médicos familiares también han estado atendiendo COVID de esta forma, haciendo llamadas por teléfono a pacientes en atención ambulatoria, les hacen llamadas a casa para ver cómo está su saturación, que síntomas tienen, su temperatura y todo para dos cosas, hacer recomendaciones al paciente, pero también para advertir si es necesario que se atienda de inmediato en un hospital, porque entre más temprano se atienda, es clave para mejorar su pronóstico".

Mis mejores deseos para el 2021. Un último mensaje de este año. Hay que seguir cuidándonos. Por favor, si puedes, #QuédateEnCasa pic.twitter.com/LWoSYrs2RQ — Zoé Robledo (@zoerobledo) December 31, 2020