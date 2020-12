Ciclista empuja del camino a una niña que bloqueaba su paso

La imagen de un ciclista empujando con su rodilla a una niña que le bloqueaba el camino es un caso que está causando indignación en redes sociales.

El hecho ocurrió en Baraque Michel, en Bélgica, el pasado 25 de diciembre. Video de lo ocurrido muestra a la niña, Neia, caminando junto con su familia por el camino nevado, cuando el ciclista se acerca y al pasar junto a la menor, la empuja y ella cae al suelo, recoge la agencia Ruptly.

El hecho fue captado en video por el padre de la pequeña, Patrick Mpasa, y difundido en redes sociales.

Mpasa pudo detener al ciclista, quien no sólo no se disculpó, sino que dijo que había usado el timbre pero la niña no se movió. La familia entonces presentó una denuncia a la policía. “Nos pidió que retiráramos la denuncia, pero no mostró arrepentimiento por lo que hizo. Más que eso, me acusó de ser agresivo. Afirmó que no había visto que Neia se había caído, que de otra manera se habría detenido. Tengo la impresión de que él piensa que es normal", dijo Mpasa.

"Muchas personas me dicen que debería haberle dado una paliza a ese ciclista, pero no quería calentar más el ambiente delante de mis hijos, delante de los demás transeúntes. Tampoco quiero una cacería de brujas, solo una disculpa", agregó.