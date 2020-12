'Sombras de los muros de la muerte’; el libro que literalmente puede matarte

El libro 'Shadows from the Walls of Death: Facts and Inferences Prefacing a Book of Specimens of Arsenical Wall Papers' ('Sombras de los muros de la muerte: hechos e informaciones que preceden a un libro de muestras de papel tapiz arsenical'), creado por Robert Clark Kedzie y publicado en 1874, podría muy literalmente matar a cualquiera que lo lea, dado que contiene 86 muestras de papel pintado con arsénico.

En aquel entonces ya se sabía que la toxina puede matar a una persona, pero se desconocía que el veneno pudiera hacer efecto con sólo usarlo como ingrediente activo para hacer más vivos los colores del papel tapiz. Kedzie imprimió su obra como una advertencia, pues para finales del siglo XIX alrededor del 65% de todo el papel pintado en Estados Unidos contenía arsénico. El científico descubrió que con el tiempo, este veneno se liberaba y terminaba por adherirse a todo, más peligrosamente, a las manos de quien estuviera en contacto directo, informa el portal Oddity Central. Hubo 100 copias originales del libro, pero solo cuatro se han conservado, pues cuando se demostró que las teorías de Kedzie eran ciertas, se destruyeron la mayoría de los ejemplares. Dos de los libros conservados se encuentran en universidades del estado de Michigan, uno más en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y el cuarto está en la Biblioteca Nacional de Medicina. Para conservarlo sin convertirlo en un peligro, desde 1998 cada página está envuelta en película plástica; y la copia en la Universidad Estatal de Michigan, por ejemplo, puede ser tocada exclusivamente por personas con guantes especiales, entre otras restricciones.