Joven denuncia a aplicación de citas por no dejarla usar una fotografía con brasier

Cali Rockowitz, de 31 años, está señalando a la aplicación de citas Bubble por no permitirle usar en su perfil una fotografía en la que aparece usando unos pantalones deportivos y un brasier.

La imagen fue eliminada bajo la justificación de que fue tomada en interior, no en exterior, detalla el New York Post.

“Pensé que era un error, así que lo intenté muchas veces más. Les envié un correo electrónico y les pregunté qué estaba pasando”, dijo Rockowitz a Buzzfeed.

“Me enviaron un correo genérico diciendo que no podía publicar fotos en ropa interior. No podía creerlo, que después de mirar esta imagen pensaran que era ofensiva para los usuarios", agrega.

"En Bumble, está totalmente permitido tener una foto en bikini o sin camisa, pero pedimos que estas fotos se tomen afuera", le escribió un representante de la empresa.

“Como parte de esa política general, nuestras pautas de fotos prohíben las fotos de personas en interiores con trajes de baño o ropa interior. Las fotos en traje de baño son aceptables si estás afuera junto a la piscina o en la playa, ya que estás en un entorno natural para usar un traje de baño”, escribió la aplicación en un comunicado.

En respuesta, la joven retocó una imagen similar de sí misma, apareciendo en famosos lugares turísticos al aire libre, como el Monumento a Washington, las Pirámides de Egipto o el Monte Rushmore. "Esa foto ha sido retocada con Photoshop, originalmente no fue tomada afuera", fue la respuesta de un representante de Bumble.

"No podía entender por qué [las fotos así] no se permitirían en un perfil de citas. Su postura es empoderar a las mujeres. [La aplicación] está hecha para citas e intimidad. Simplemente hace que no quiera volver a usar la aplicación", concluye la joven.