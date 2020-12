Así reciben el Año Nuevo Australia, Corea del Norte y otros países

Nueva Zelanda

Pese a que la bienvenida del nuevo año resulta completamente atípica debido a los estragos que aún se sienten del 2020 por la situación de la pandemia, los países se suman para recibir al 2021 como Nueva Zelanda, cuyos habitantes de Auckland celebraron desde sus hogares mientras se llevaba a cabo un espectáculo lleno de pirotécnica.

#HappyNewYear from New Zealand (hace 3 horas atrás, ya son las 3 am) el primer país en recibir el nuevo año, I’m lucky to be here y disfrutar de esta “normalidad”

Japón

Japón, el país del Sol Naciente que también se vio considerablemente afectado por la pandemia de COVID-19, al punto en que los Juegos Olímpicos tuvieron que ser suspendidos, celebró la llegada del 2021 con la esperanza de retomar el evento deportivo este año.

Miles de habitantes del país asiático también tuvieron que celebrar al nuevo año desde sus hogares.

#RT @aitaikimochi: HAPPY NEW YEAR 2021 FROM YOKOHAMA, Japan!!!

So surprising to hear so many people counting down and cheering in the New Years together at Minatomirai!!

Wishing you all a happy and amazing 2021!!

-#Adios2020 Feliz 2021 #31Dicpic.twitter.com/3Q800imWAC