No habrá recolección de basura el 01 de enero en Piedras Negras

Juan Morales de la Tijera, titular de la dirección de Imagen Urbana y Ecología de Piedras Negras, dio a conocer que el próximo viernes 01 de enero de 2021, no habrá servicio de recolección de basura en el municipio de Piedras Negras; particularmente en dos sectores de la ciudad.

“Este sector norte de la ciudad y de la zona centro, no va a contar recolección, para exhortar, invitar a los vecinos de estas colonias que no saquen su basura tanto el día 31 como el día primero; ya que no se contara con este servicio”, dijo Morales de la Tijera.

