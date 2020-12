Encuentran aferrado a una boya a marinero que cayó de un barco

Simpson cayó al mar luego de una fuerte ola golpeara su bote. Nadó entonces hasta llegar a un faro de balsa, desde donde intentó llamar la atención de cualquier embarcación que pudiera pasar, recoge la agencia Ruptly.

Los servicios de emergencia comenzaron la búsqueda tras encontrar su nave varada cerca de una playa, con el motor encendido, su perro a bordo y su teléfono también dentro. Finalmente Simpson fue rescatado por un helicóptero y se reporta que se encuentra en buen estado de salud.

