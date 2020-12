Manzanero y su tregua

"Has visto cómo pierde su alegría una fuente ya vacía cuando el agua le faltó. Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti. No escuches el lamento de las aves cuando ven con amargura que su nido se perdió. Es la cosa más triste de este mundo y así me siento yo por ti, solo por ti".— Armando Manzanero. El Ciego.