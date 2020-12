Vibremospositivo

2020, ¿cómo comenzar a describir un año que ha puesto a prueba todos los límites y capacidades del ser humano?

No se me ocurre ninguna otra expresión para ilustrarlo en su totalidad más que aquella frase que una vez me dijo un gran amigo: ¿alguien apuntó las placas?

Sencillamente el 2020 llegó con toda su fuerza y arrasó parejo con todos, sin importar edad, sexo, raza, nacionalidad o nivel socioeconómico y ni siquiera nos dijo: quítate que ahí te voy.

Fue un año del que me resulta imposible hacer un resumen medianamente coherente de lo que sucedió a nivel global; desde incendios, manifestaciones, crisis políticas, atentados, el avispón que amenazó con llegar a nuestro país y para terminar con la pandemia que llegó acompañada de una de las peores crisis económicas, que nos han tocado vivir; 2020 un año en el que hemos vivido diez años en uno, pero que a la vez pasó en un abrir y cerrar do ojos.

No quiero usar este espacio para tratar de explicar lo que fue para mi este 2020 y mucho menos quiero describir lo que fue para ustedes este año ya que cada quien lo vivió de manera muy diferente.

Lo que sí quiero hacer es un repaso de cómo este año cambió mi vida tanto a nivel personal como a nivel profesional y los aprendizajes que dejó en mí para que juntos reflexionemos y veamos que todos y cada uno de nosotros aprendimos algo en este año tan inverosímil.

Ciertamente este año me empujó a ver la importancia de vivir un día a la vez y saber que no podemos controlar todo lo que va a pasar mañana.

Soy una persona sumamente controladora, y este año me dio un golpe en la cabeza y me enseñó que por más planes que hagamos, no somos dueños ni siquiera de nuestros próximos minutos, vamos, ni siquiera podemos decidir salir de nuestra casa libremente o algo tan simple como darle un beso o un abrazo a algún ser querido.

Lo que me lleva al primer aprendizaje que me trajo el 2020: observar el momento que estamos viviendo ahora, aceptarlo sin pelear con él y vivirlo al máximo, así como valorar nuestra libertad.

Este año me trajo oportunidades laborales increíbles que nunca creí que podían llegarme y que estoy disfrutando al máximo, también he tenido la oportunidad de convivir más que nunca con mi familia nuclear por eso le agradezco al 2020 todo lo bueno que me dejó, que sin duda fue mucho más que lo malo; por lo que mi segundo aprendizaje es: agradecimiento de todo lo bueno que este año nos dio, que si miras atrás es mucho más lo bueno que lo malo.

Lo anterior me lleva al siguiente aprendizaje, el 2020 me vino a despertar y a hacer ver que nadie tiene ni la salud ni la vida comprada, que somos frágiles y que así como un día estamos, al siguiente podemos dejar de existir; debemos elegir como vivir nuestra vida partiendo de la premisa de que hoy estamos, mañana quien sabe, valorar nuestra salud y el hecho de que estamos vivos.

Otro de los aprendizajes que nos trajo la pandemia fue el no quedarnos estancados y saber que si bien hay muchas cosas que tenemos y que nos sirven para vivir cómodamente, hay muchas otras cosas que no existen y que lo único que necesitábamos era tener tiempo para imaginarlas y crearlas; durante la pandemia surgieron ideas, inventos, herramientas nuevas que vinieron a satisfacer necesidades que probablemente no sabíamos que teníamos y que en estos meses se hicieron evidentes, por lo que le agradezco a la pandemia que nos haya recordado que tenemos: la capacidad de imaginar, de inventar y de crear.

No tengo idea de qué va a pasar en los próximos meses, nadie lo sabe, lo que sí debemos de tener claro es lo que crecimos en estos meses y lo que deseamos ser y hacer con nuestra existencia, sin lugar a dudas no somos los mismos que éramos en marzo del 2020.

Hoy somos mejores, somos más grandes y más fuertes, por eso les voy a decir lo que nadie va a decir del 2020: que fue un año extraordinario lleno de aprendizaje y grandes experiencias, y que por eso hay que estar eternamente agradecidos.

¡Feliz Año Nuevo!