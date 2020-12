Morena elige aspirantes para tres gubernaturas

Luego de haberse pospuesto por dos semanas, Mario Delgado, líder nacional de Morena, informó que tras los procesos de encuesta, el senador Félix Salgado Macedonio será el precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero para las elecciones de 2021.

En conferencia de prensa en la sede nacional de Morena, el líder partidista informó que además para Michoacán se eligió a Raúl Morón, alcalde de la ciudad de Morelia, como precandidato, y para Sinaloa al senador Rubén Rocha, quien funge como presidente de la Comisión de Educación del Senado.

"En Guerrero a todos se les dio oportunidad, todos fueron medidos, y llegamos al resultado de que el mejor posicionado es el senador Félix Salgado Macedonio. En el caso de Michoacán, hubo 29 participantes, todos con un liderazgo muy valioso dentro de esa entidad, y el mejor posicionado fue nuestro compañero alcalde de Morelia, Raúl Morón, y en el caso de Sinaloa, también tuvimos una participación importante de liderazgos relevantes, y tenemos el resultado en favor del senador Rubén Rocha".

Mario Delgado indicó que los tres designados tendrán como tarea inmediata el encabezar y defender a la Cuarta Transformación en esos estados, y formar los comités de defensa del voto.

"Que esta preferencia, que se refleja en encuestas en estos estados y en los otros que va a haber elección a gobernador la podamos transformar en un resultado electoral".

Informó que solamente falta por definir la candidatura de Morena para la gubernatura de San Luis Potosí, pero adelantó que tendrá que ser una mujer, "pero no porque sea un mandato del Tribunal Electoral, sino que lo hacemos por convicción, pues mientras más espacios hagamos a las mujeres, a México le irá mejor".

Al tomar la palabra, Félix Salgado Macedonio aseguró que el estado de Guerrero ha sido un estado lastimado históricamente que necesita que llegue la Cuarta Transformación y prometió continuar con la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Agradecer a ustedes la confianza que han depositado en nuestra persona para inaugurar los postulados de Morena en Guerrero que son: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Eso es básico y elemental, continuar con la política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rubén Rocha, virtual candidato de Morena para el gobierno de Sinaloa, agradeció el apoyo dado por la población de su estado y manifestó que seguirá trabajando para fortalecer el proyecto del presidente López Obrador.

En tanto que Raúl Morón, precandidato al gobierno de Michoacán, aseguró que "el proyecto transformador del país" será instaurado en ese estado.

Hasta el cierre de esta edición, Pablo Amílcar Sandoval, quien también aspiraba a la designación en Guerrero, no se había manifestado sobre esta decisión, pero trascendió que gente cercana a él impugnará la decisión y buscará la inhabilitación de Salgado Macedonio.