Hay cosas más importantes que la reelección: alcalde de Monclova

Hay cosas más importantes en este momento que la reelección, dijo esta tarde el presidente municipal de Monclova, Jesús Alfredo Paredes López, quien señaló que habrá que esperar un mejor momento para ver esta situación.

Paredes López es uno de los alcaldes que se encuentra en la situación de una probable o inprobable nueva postulación a la presidencia municipal.

Él, como alcaldes, tuvieron una administración municipal a típica de un año al postularse para hacer alcaldes por 12 meses, y después se postularon para un periodo regular de tres años.

La Constitución establece que no podrán reelegirse para ayuntamientos por más de dos períodos iguales. El caso de estos ediles no es como lo marca la ley, pues su primer administración fue de un año y la siguiente de tres y por lo tanto no son iguales, situación que no fue contemplada en la ley.

Jesús Alfredo Paredes López dijo que en este momento requiere más atención y preocupación la crisis sanitaria, las medidas de control para reducir contagios y las etapas de vacunación contra el COVID-19.

Indicó que hay que esperar los tiempos adecuados para la toma de decisiones ajenas a lo que es prioritario en este momento.

“No pasa nada; vamos a esperar... Si se da bien, si no se da también. Ahorita tenemos cosas más importantes que pensar. Como ésta, de que en estos dos días saliera la logística (para la aplicación de vacunas COVID)” explicó.

Agregó que “Lo demás es lo de menos; no sabemos si vamos a vivir el próximo mes con esta pandemia. Se nos ha ido gente joven, gente muy buena, y no estamos exentos de que nos pueda tocar a nosotros” externó.

Agregó que “hay mucha gente en Monclova que le puede dar el impulso a la ciudad que se requiere; uno va de paso y los tiempos son de Dios, hay que esperarlos” concluyó.