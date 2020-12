Pandilla de ciclistas vandalizan camioneta ocupada en plena calle en Nueva York

El suceso fue grabado en Manhattan, Nueva York, cuando Max Torgovnick, de 36 años, estaba manejando su camioneta tipo SUV junto con su madre y un grupo de decenas de ciclistas les bloquearon el paso y comenzaron a vandalizar su camioneta.

Varios testigos grabaron el momento en el que algunos de los ciclistas golpeaban el auto e incluso uno de ellos aventó su bicicleta hacia el cofre del auto. En un momento del video, uno de los sospechosos saltó al vehículo y dañó severamente al parabrisas tras brincar sobre él.

Luego de unos segundos, la camioneta logró avanzar porque los ciclistas despejaron el camino. Hasta el momento se desconocen los motivos y las identidades de los ciclistas involucrados; sin embargo, los videos del ataque fueron compartidos en redes sociales, en donde los usuarios mostraron su inconformidad ante lo que perciben es el aumento de sucesos violentos en la ciudad.

Another angle of the riotous youths swarming & attacking a driver in Manhattan after they shut down the road: pic.twitter.com/jovBSudcKf