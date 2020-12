Google Maps deja de recomendar una ruta tras muerte de un joven

Sergey Ustinov y su amigo Vladislav Istomin conducían de Yakutsk a Magadán por la llamada ‘Carretera de los Huesos’, ubicad en una de las regiones más frías de Siberia, y del mundo. El radiador de su auto se averió y quedaron varados. Se comunicaron con sus familias y su auto fue encontrado por la policía luego de una exhaustiva búsqueda. Las autoridades hallaron el auto cubierto en hielo, pero Sergey ya había fallecido y Vladislav sufrió graves quemaduras por congelación en brazos y piernas.

La temperatura era de -50 ºC y no iban abrigados para tales temperaturas porque no planeaban pasar por tal región tan fría. Más tarde se reveló que los jóvenes habían tomado ese camino para ahorrarse tres horas de viaje, según las indicaciones de Google Maps.

La Autopista de Kolymá se conoce como ‘Carretera de los Huesos’ por los restos de los presos soviéticos que fallecieron durante su construcción. Los huesos de los fallecidos fueron colocados bajo el camino como material poroso en la mezcla de la construcción. La ruta ahora se encuentra en mal estado y algunas secciones son prácticamente imposibles de circular, detalla el sitio Gizmodo.

Tragedy in Yakutia as man, 18, freezes to death inside broken-down car on Road of Bones at -50C. His friend fights for life with severe frostbite on drive from Yakutsk to Magadan without preparations for extreme cold https://t.co/nI6RWvuWrp pic.twitter.com/QE6gbcfsre