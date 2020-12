Robots muestran sus movimientos de baile y se hacen virales

Un video compartido por Boston Dynamics que muestra a tres de sus robots bailando, está causando desconcierto en redes sociales dada la extraña coreografía que siguen las máquinas.

Atlas, el robot antropomorfo, Spot, el robot cuadrúpedo, y Handle, un robot diseñado para mover cajas, se mueven al ritmo de la melodía 'Do You Love Me' del grupo The Contours.

La curiosa escena, calificada por algunos usuarios como perturbadora, causa revuelo por el intento de los robots por completar varios movimientos de baile, todo al ritmo de la música, de una forma tan mecánica pero imitando al humano, que resulta inquietante.