Socavón en Noruega destruye varias casas y provoca una evacuación masiva

Al menos nueve personas resultaron heridas y hay 21 desaparecidos tras el incidente, informa el canal local NRK.

Ocho viviendas se vieron afectadas por el hundimiento del suelo, que ha dejado un socavón de unos 700 metros de largo, reportan las autoridades.

Se han tenido que evacuar a alrededor de 700 personas viviendo en los alrededores ante la amenaza de más desprendimientos de tierra, mientras se continúa con la búsqueda de sobrevivientes, que no se descarta estén atrapados entre los escombros.

La primera ministra Erna Solberg expresó sus condolencias a través de un comunicado en sus redes sociales: "Me da pena ver cómo las fuerzas naturales han devastado Gjerdrum. Mis pensamientos están con todos los afectados por el deslizamiento de tierra".

