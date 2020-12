Recuerdos del ayer

La madrugada de anteayer lunes 28 falleció Elías Aguilar Romero, mejor conocido como “La Chuleta’’ Aguilar junior, jugador histórico de los desaparecidos Diablos Blancos de Torreón con los que fue Campeón de Liga, de Copa y Campeón de Campeones en Segunda División en la temporada 1968 - 1969. Fue el autor del gol del empate a tres contra Zacatepec en el Estadio Agustín “Coruco’’ Díaz, que les dio el ascenso a Primera División de manera matemática y anticipada. Murió en su domicilio particular de la colonia Ampliación Los Ángeles de esta ciudad.

Desde hace tres años padecía Alzheimer, su salud se fue deteriorando y finalmente sucumbió ante esta letal enfermedad.

Le sobreviven su esposa Josefina Chávez Berumen, sus hijos Elías, Julio César y José Leonardo Aguilar Chávez. Sus restos fueron velados de manera privada en una funeraria local, su cuerpo fue cremado.

Elías Aguilar Romero nació el 18 de febrero de 1943 en esta ciudad y desde temprana edad empezó a jugar futbol en el equipo Alborada de la categoría Infantil que dirigía su padre Elías Aguilar Rodríguez, mejor conocido como “La Chuleta’’ Grande. Fue entonces cuando empezó a formar dupla con Roberto “El Pichirilo’’ Rodríguez hasta llegar al profesionalismo con los desaparecidos Diablos de Torreón en Segunda División.

Era tal el entendimiento entre ambos que fueron contratados por el equipo León de Primera División en la temporada 1967-1968. Roberto “El Pichirilo’’ Rodríguez fue un habilidoso extremo derecho, con un dribling extraordinario y un excelente toque de balón, que enviaba centros “como enviados con la mano’’, los cuales aprovechaba “La Chuleta’’ Aguilar para enviar el balón al fondo de las redes y dar triunfos importantes a su equipo. Jugaron juntos durante varios años, “El Pichirilo’’ conocía muy bien los movimientos de “La Chuleta’’ y le enviaba el pase al hueco, en donde Elías aparecía puntual. El primero en debutar en Segunda División fue “El Picihirilo’’ con el equipo Cataluña en la primer temporada de éste en la Rama de Ascenso, la 1960 - 1961.

Elías “La Chuleta’’ Aguilar debutó en el mismo equipo, pero cuando se llamaba Torreón - Cataluña, habiéndoles tocado la transformación a Diablos Blancos de Torreón cuando el empresario Juan Abusaid Ríos asumió la presidencia del equipo. En la temporada 1967-1968 Elías “La Chuleta’’ Aguilar junior fue contratado por el equipo León de Primera División, dirigido en ese entonces por el técnico argentino Luis Grill, a quien le comentó a su llegada que en los Diablos Blancos de Torreón había un jugador mejor que él y estaba libre, se refería a Roberto “El Pichirilo’’ Rodríguez, quien días después estaba entrenando con los Panzas Verdes. “La Chuleta’’ Aguilar debutó con el León en un partido contra el equipo Palestino de Chile, habiendo ganado los Esmeraldas por uno a cero con gol del debutante lagunero. “El Pichirilo’’ Rodríguez hizo su presentación con los Panzas Verdes en un partido contra el Atlas que ganaron los del Bajío por tres a uno y Roberto Rodríguez Moreno se hizo presente en el marcador. “La Mancuerna Infernal’’ de Roberto “El Pichirilo’’ Rodríguez y Elías “La Chuleta’’ Aguilar junior hizo historia en los Diablos Blancos de Torreón y en el León de Primera División para orgullo de los laguneros. Elías regresó al año siguiente al Torreón y fue el autor del gol que le dio el empate a tres a los Diablos Blancos frente al Zacatepec, resultado con el cual se logró el ansiado ascenso a Primera División el domingo 26 de enero de 1969 en la jornada 31 de la temporada 1968- 1969, tres fechas antes de que concluyera el torneo.

Al igual que el Laguna, los Diablos Blancos lograron matemáticamente el ascenso frente al Zacatepec en el Estadio Agustín “Coruco’’ Díaz a un año de diferencia, en un partido disputado de principio a fin. El Zacatepec se puso adelante en el marcador al minuto 12 con gol de Roberto “El Monito’’ Rodríguez, empatando el marcador Raúl “El Gallo’’ Ramos al minuto 23. El medio volante Rito Sotelo adelantó a los Cañeros dos goles a uno al minuto 27, así se fueron al descanso.

Los Diablos Blancos empataron a dos al minuto 59 con gol de Jesús Puentes, pero los Cañeros volvieron adelantarse en el marcador al minuto 63 con anotación de Hernández. Cuando faltaban diez minutos para que concluyera el partido “La Chuleta’’ Aguilar anotó un golazo para empatar a tres el marcador. Con el punto obtenido el Torreón logró el ansiado ascenso. Los aficionados de antaño han recordado siempre la anotación de Elías “La Chuleta’’ Aguilar. Además de jugar en el León, militó también en los desaparecidos equipos Ciudad Madero y Tampico, logrando ser un ídolo de la afición tamaulipeca.

Fue campeón goleador en la Copa México 1969 - 1970 con cuatro tantos, empatado con Luis “El Chino’’ Estrada del León, Javier “El Cabo’’ Valdivia, Alberto Onofre y Raúl “El Willy’’ Gómez del Guadalajara. Se caracterizó por su entrega en la cancha y amor a la camiseta. No se ganaban los altos sueldos de hoy en día. En una entrevista que le hice hace años en su domicilio particular me enseñó un cheque que le pagó el Tampico y no pudo hacerlo efectivo por falta de fondos.

Al término de su carrera profesional fue entrenador en la Universidad La Salle de La Laguna, en la Universidad Iberoamericana de Torreón y en el Club Deportivo San Isidro, instituciones en las que compartió sus experiencias. El año pasado fallecieron en diferentes fechas cinco ex jugadores: Marcos “El Mocoso’’ Rodríguez y Juan Manuel “El Membrillo’’ Cuéllar del equipo Laguna; Raúl “El Güero’’ Navarro, José “La Caica’’ Zamora y Javier “El Capi’’ Lima de los Diablos Blancos de Torreón. El 23 de octubre de este 2020 dejó de existir Agustín “El Cri Cri’’ Fernández del Laguna y anteayer lunes 28 rindió tributo a la madre tierra Elías “La Chuleta’’ Aguilar junior. ¡Descanse en paz este gran ícono del futbol profesional lagunero! ¡Hasta el próximo miércoles!

Sergio Luis Rosas//[email protected]