VIBREMOSPOSITIVO

2020=CAMBIOS

"Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una gran sacudida".

Este 2020 será uno de los años más significativos para todos, sin duda alguna, un año que nos vino a sacar de nuestra área de confort, lleno de retos, perdidas, tristezas, incertidumbre, repentinamente llegó como un torbellino a ponernos en el plano más vulnerable y enseñarnos que por más planes que tengamos, nos sintamos invencibles y seguros del mañana, la cosa no es así. Pero al mismo tiempo nos trajo un inmenso regalo de aprendizaje, crecimiento, y con él alegrías a nuestra vida.

Cada año recibimos cosas inimaginables, algunas que nos alegran el alma y otras que son duras y difíciles de llevar, pero ¿cómo vivimos estos procesos cuando las cosas llegan totalmente diferentes a lo que imaginamos? y con esto viene a mi mente esta frase de Tony Robbins: "El cambio es inevitable, el progreso es opcional". Lo que me lleva a reflexionar sobre ¿con qué me quedo de este 2020, en donde tuvimos que cambiar totalmente nuestra manera de vivir? ¿Qué aprendizaje me llevo? ¿Cómo viví este año… desde el miedo o desde la expansión?

Después de hacer mi reflexión tras todo este cuestionamiento les quiero compartir que definitivamente las cosas no salieron como las tenía planeadas, (como puedo imaginar lo mismo paso con muchos de ustedes), pero me quedo agradecida enormemente por cada uno de los 365 días de este año, en donde todo lo que viví en él me hizo vencer miedos aventándome a experimentar y enfrentar nuevos retos , a ser más consciente y disfrutar de las cosas tan simples de la vida estando realmente presente, a darme tiempo para conocerme mejor, amarme, aceptarme por completo, detenerme a observar con más calma a mi familia descubriendo en cada uno de ellos su grandeza interna y dejándome sorprender por la espontaneidad de cada día, llevándome el AMOR, la EMPATÍA, el RESPETO, el CRECIMIENTO y la GRATITUD cómo aprendizaje y confirmando que el proceso fluye mejor cuando vibras positivo y enfocas todo lo vivido en el regalo que la situación te brinda, por más difícil que parezca.

Te invito a que hagas tu reflexión para terminar este 2020, anotando en un cuaderno todas las experiencias más importantes que viviste y cuál fue la enseñanza que te dejaron.

Y tú, ¿con qué te quedas del 2020?, cuéntame.