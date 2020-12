'Yo vengo feliz a vacunarme: enfermera de Piedras Negras

Enfermera del HGZ No. 11 del IMSS primera vacunada contra COVID-19 en región Norte y Carbonífera de Coahuila.

"Soy enfermera, tengo 25 años, estoy en el área, nunca me he infectado de COVID y, pues yo vengo feliz de venir a vacunarme. Y los invito a todos, cuando ya se pueda hacer la vacunación en general, vengan y se vacunen", fue lo que manifestó la enfermera Carolina Rocha González, la primera en recibir su primera dosis de la vacuna elaborada por Pfizer-BioTech.

Lo anterior, durante la ceremonia que se llevó a cabo la mañana del martes 29 de diciembre, dónde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno y donde inicio el plan de vacunación de un total de 160 trabajadores de la salud que laboran en los hospitales que atienden a pacientes con Covid-19 en las regiones norte y carbonífera de Coahuila.

Rocha González, se desempeña como enfermera en el área de triaje respiratorio del Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Piedras Negras. Ella fue la primera en recibir la vacuna contra el Covid-19 en el centro de vacunación.

A unos minutos de haber recibido la primera dosis de la mencionada vacuna, señaló sentirse muy bien y aseguró que se siente como una vacuna normal; además de manifestar que como personal de salud, tienen que llevar un esquema de vacunación durante toda nuestra carrera laboral.

"De verdad invito a todo el personal de salud que vengan, que se vacunen. En un tiempo después a la población general, no tengan miedo, no pasa nada. Las vacunas han salvado muchas de las pandemias que han pasado y yo creo que esta no va a ser la excepción, las vacunas, van a ver que van a ser la clave para poder regresar a nuestras vidas cotidianas", manifestó Carolina Rocha.

La trabajadora de la salud del HGZ número 11 del IMSS en Piedras Negras, consideró hablar a nombre de sus compañeros, al manifestar que tienen mucha esperanza y vienen con mucho entusiasmo al poder ver ya un poco de la luz del final de la pandemia; ya que se encuentran en contacto directo con los pacientes Covid.

"Yo creo que, es más que nada por eso ese ánimo que nosotros tenemos, esa oportunidad que la vida nos está dando de poder estar aquí, vacunándonos; ya que pues, desgraciadamente mis compañeros perdieron la batalla y más que nada poner el ejemplo a nuestros compañeros y a nuestra comunidad", señaló Rocha González al recordarle que hubo personal que fueron víctimas del Coronavirus.

Cabe recordar que el centro de vacunación para las regiones norte y carbonífera se instaló en el 12o Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Piedras Negras; donde desea ayer recibieron las mil 950 dosis de vacunas que aplicarán al personal de salud que labora en las áreas de atención a pacientes Covid-19.

"Nos llegó mil 950 dosis para ese mismo personal y con la espera de que llegue una segunda remesa, que pudiera abastecer al demás personal; aproximadamente tres mil, tres mil 500 médicos, estamos hablando únicamente hospitales Covid", fue lo que manifestó Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras.

Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, consideró como un evento poco visto en el país el proceso de vacunación contra el Covid-19; uniendo todas las fuerzas de salud como el IMSS, ISSSTE, el sector salud y la Secretaría de la Defensa Nacional; en beneficio de los pacientes con Covid.

Aseguró que Coahuila ha implementado innovadoras estrategias para contener el embate del Coronavirus, tales como la conformación de los subcomités regionales de salud, la instalación de seis Laboratorios de Biología Molecular; eso les ha permitido un lugar especial en el país.

"Nuestra toma de muestra por cada 100 mil habitantes, son 10 mil. Hemos tomado más de 330 mil muestras, hemos muestreado a más del 10 por ciento de la población de Coahuila; eso nos ha permitido tener un control adecuado de la epidemia. Tenemos seis centros de rastreadores", detalló Bernal Gómez.

El Secretario de Salud del Estado de Coahuila detalló que Coahuila fue seleccionado por el Gobierno Federal para ser una de las primeras entidades en estas acciones de la aplicación de la vacuna; la Ciudad de México y Coahuila son los primeros en hacer esto y señaló que esto se debe, sin duda a las acciones emprendidas, por lo que aceptaron este reto y colaboran estrechamente con el Ejército Mexicano para atender a los grupos prioritarios.