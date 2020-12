Investigan FGE de Coahuila e IMSS suicidio de paciente en Torre COVID de Monclova

La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajan de manera coordinada en dos investigaciones para esclarecer los hechos en los que un paciente murió por suicidio en el segundo piso de la Torre COVID en Monclova.

“Fue algo que no esperábamos” dijo durante una improvisada conferencia de prensa Leopoldo Santillán Arreygue, Delegado del IMSS en Coahuila, sobre la muerte del paciente.

Explicó que se trató de un hecho desafortunado que se está investigando, Dijo que el instituto no procederá contra el personal del hospital, porque no se trató de un homicidio, fue un incidente fortuito, sostuvo.

El enfermo, sospechoso de COVID, fue ingresado al hospital con una saturación de oxígeno de 88 por ciento, considerada como baja. El hombre de 29 años de edad presuntamente buscó el momento para evitar que fuera detenido por el personal del piso.

Por otro lado el Delegado de la Fiscalía, Rodrigo Chairez Zamora, dile a conocer que por la mañana del lunes personal del Hospital General de Zona (HGZ) número siete del Seguro Social les notificó el fallecimiento por muerte violenta de un paciente.

Explicó que de manera inmediata se iniciaron las investigaciones, trabajando de manera coordinada con las autoridades del Instituto Mexicano del seguro social.

Por la naturaleza de los hechos y por tratarse una carpeta de investigación que está el proceso, el representante social rechazó proporcionar la identidad de quien presuntamente falleció en uno de los baños de la torre de del hospital del IMSS.

A su vez el director del HGZ, donde ocurrieron los hechos, indicó que no tenía a la mano el resultado de la prueba PCR del paciente, y no podía confirmar si era positivo o no de tener COVID-19.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.