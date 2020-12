'El Bronco' da inicio a la vacunación contra COVID-19 en Nuevo León

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo no estar contento porque la mañana de este martes inició la vacunación a personal médico que atienda a pacientes con COVID-19 en hospitales públicos y privados de Nuevo León, ya que en esta fase se aplicarán únicamente mil 950 dosis de Laboratorios Pfizer, y el mandatario estatal consideró que el país y sus gobernantes "debemos hacer un esfuerzo mayor".

Durante una ceremonia que se llevó a cabo en el Hospital Militar Regional de Especialidades, donde estuvieron el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, comandante de la Cuarta Región Militar, el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos y la directora general del Centro de Vacunación para la Salud de la Infancia y la Adolescencia del gobierno federal, Miriam Veras Godoy, así como directivos de hospitales públicos y privados, "El Bronco" insistió en que se debe masificar la aplicación de vacunas.

"No estoy contento con esto, lo debo decir, creo que México tiene que hacer un esfuerzo mayor, y nosotros los que gobernamos también. No debe ser así como se está planeando (por el gobierno federal), es algo que no tenemos que limitarnos a eso, tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios, aplicar la vacuna con una mayor velocidad e intensidad", dijo Rodríguez Calderón.

Agregó que le ha ofrecido al presidente Andrés Manuel López Obrador que no es el tema del recurso económico, pues en Nuevo León hay gente generosa, empresarios dispuestos a financiar todo lo que se necesite de la manera más rápida "y ese esfuerzo vamos a hacer, vamos a ponernos de acuerdo", aprovechando la invitación que hizo el presidente en el sentido de que las empresas podrán adquirir el fármaco, para inmunizar a sus trabajadores.

"Voy a tener una reunión con empresarios, y buscaré la forma de hacerlo mucho más rápido, no podemos arriesgar la vida de nadie", señaló "El Bronco" al tiempo de aseverar que las vacunas que se aplicarán hoy en Nuevo León no son gratis, porque se compran con dinero que el personal médico aporta con sus impuestos.

Al final por conducto de la doctora Miriam Veras agradeció al presidente López Obrador, "por esta oportunidad a Nuevo León, ojalá así sea para todo el país, que no haya privilegios para nadie, todo el país necesita tener esto".

Reconoció sin embargo que la planeación de aplicar primero en pocos estados, así se hizo por la escasez de vacunas, “pero hay más laboratorios que están trabajando, hacia esos hay que ir a buscarlos para ver si es posible que Nuevo León tenga más vacunas, va a depender de la producción, y si ya el presidente dio autorización para que busquemos esa posibilidad lo vamos a hacer", concluyó el gobernador.

Por su parte el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, dijo estar muy contento porque "hoy es un día histórico para Nuevo León", al iniciar el proceso de inmunización para el personal médico que atiende a pacientes con COVID-19, y tras agradecer el esfuerzo de quienes crearon la vacuna, reconoció al gobierno federal, en particular a Miriam Veras, por el esfuerzo que hizo para incluir al estado en esta etapa.

"Gracias por tomarnos en cuenta, agradezco a nuestro presidente, porque también el gobierno federal tiene que hacer un gran esfuerzo para comprar las vacunas", y además, expuso, se requiere una gran estrategia de la Federación y los estados para el almacenamiento, transportación y aplicación de las vacunas.

Finalmente comentó que como en Nuevo León "decidimos que todos somos hijos de Dios", y debe haber un trato justo y equitativo, las mil 950 dosis que envió la Federación, serán distribuidas de acuerdo al número de camas de la red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas), por lo que mil 053 serán para el IMSS, 68 para el ISSSTE, 16 para Pemex, 134 para Sedena, 332 para hospitales privados y 302 para los hospitales de Servicios de Salud del Estado.