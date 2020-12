Suspende AMLO gira por Chiapas para atender pandemia desde la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que decidió suspender su gira de trabajo de fin de año por Chiapas para quedarse en la Ciudad de México y estar pendiente de la situación de la pandemia del COVID-19.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal exhortó a los trabajadores de la salud a que, de manera voluntaria, puedan venir a la capital de la República para ayudar a atender la emergencia sanitaria.

"Ya tomé la decisión de que no voy a salir de fin de año, nos vamos a quedar aquí. Ya no vamos a salir, porque estamos ampliando el número de camas y equipando hospitales en la Ciudad de México, para atender enfermos. Tenemos disponibilidad, pero no queremos confiarnos, queremos estar seguros y garantizar que nadie se quede sin camas, sin equipos, sin médicos, sin atención. Entonces vamos a quedarnos en eso".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario llamó a médicos y a enfermeras del interior del país a venir a la Ciudad de México para ayudar a atender el repunte de casos de contagios de coronavirus.

"Aprovecho también para hacer un llamado a los médicos, a las enfermeras, héroes y heroínas nacionales, los que puedan ayudar voluntariamente a la Ciudad, como ya lo están haciendo del Seguro Social (IMSS) y de otras instituciones de hospitales, del Insabi en estados en donde ya hay más control de la pandemia, donde ya no tienen una situación de emergencia y donde puedan venir ayudarnos, ayudar a salvar vidas, a la Ciudad de México, esto de manera voluntaria para seguir expresando la solidad, el humanismo que caracteriza a todos los trabajadores del sector salud, bienvenidos".

El presidente López Obrador señaló que requieren más médicos y enfermeras para relevar a sus compañeros en la capital de la República "porque hay mucho cansancio, fatiga de los que desde hace muchos meses están trabajando en los hospitales".

El pasado 24 de diciembre, el mandatario informó que cerraría el 2020 con una gira de trabajo por Chiapas y arrancaría 2021 con una visita a la "Reina Roja" en la zona arqueológica de Palenque.

De acuerdo con la agenda del titular del Ejecutivo difundida hace una semana, el próximo 31 de diciembre ofrecería su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Luego se trasladaría a Villahermosa, Tabasco y luego vía terrestre a Chiapas para asistir a la inauguración de la carretera Palenque – Cazajatzá.

El mandatario había planeado pernoctar en su quinta de Palenque y el 1 de enero visitar la tumba de la "Reina Roja".

"Ahí voy a recibir el año nuevo. Vamos a estar con la Reina Roja", dijo hace unos días el presidente López Obrador.