Padre e hijo separados por 10 años, se reencuentran en Navidad

En plena víspera de Navidad, un joven británico, Jason Kelly de 23 años y que vive en la ciudad de Liverpool, se reencontró con su padre, David Kelly, a quien llevaba 10 años buscando.

Según el diario Liverpool Echo, Jason sabía que su padre se encontraba sin hogar y dormía en parques y cementerios de la ciudad. La historia de que lo buscaba apareció en este periódico local días antes de Navidad, con una fotografía adjunta de David y el artículo sirvió para que Jason recibiera información del paradero de su padre.

En Nochebuena fue a buscarlo y padre e hijo finalmente se reunieron luego de 10 años sin verse. "Cuando me reconoció, me miró fijamente, preguntó por la familia, además de tratar de recordar mi fecha de nacimiento. En ese momento no quiso mirarme, mientras sus ojos estaban llenos de lágrimas", cuenta Jason, quien desea retomar la relación con su padre. "Encontrarlo antes de Navidad fue absolutamente increíble. Lo tenía en mente y es un milagro", dijo.