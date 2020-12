Voz de Palco

A escasos días de que 2020 cierre su telón, podríamos comentar sobre la temporada de NFL, que cada vez se pone más candente; podríamos hacer uno de esos balances, o resúmenes, con lo mejor y lo peor del año; podríamos reflexionar, podríamos… Pero no, hoy tenemos Santos, que siempre da de qué hablar (de eso se tratan las redes sociales, ¿que no? Por cierto, ¿ya vieron el documental?).

Hoy, los Guerreros habrían de enfrentar a Rayados en un partido amistoso más, un encuentro totalmente intrascendente (¿saben si lo van a transmitir?). La preocupación va entorno a Brian Lozano. El jugador que se perdió el torneo anterior por una fractura podría ver retrasado su proceso de recuperación, al menos eso es lo que “andan diciendo” por ahí. “Ojalá fuera una broma”, claman los aficionados en el Día de los Santos Inocentes, pero va más allá que eso.

La ausencia del mediocampista uruguayo pegó duro al equipo lagunero durante el #Guard1anes 2020; la falta del “Huevo” se notó. ¿Se imaginan otro torneo sin su talento en el campo? El panorama no sería alentador, más aún si agregamos la fuga de jugadores que se ha dado hacia el hermano “menor” y la falta de refuerzos al momento. La “buena”: Ayrton Preciado sigue en planes, calentando. Mientras sabemos qué pasa con Lozano, que por cierto, renovó contrato hasta 2023 con Santos (¿otra broma?), hablemos del título que se llevó (por amplio margen) el club albiverde en este año que agoniza (¡Bendito sea el Señor!). ¿Que qué ganó el club este año? Nada, pero se la pasó felicitando a todo mundo.

Que si al campeón de la Liga MX, de la Copa, que si el Real Betis cumplió años, que si Orlegi, que si mucha suerte a los Tigres en el Mundial de Clubes; ¡háganme el favor! Sí, sí, hay que ser educados, diplomáticos y, sobre todo, tener material fresco en las redes del equipo, pero esas publicaciones lo único que provocaron fue despertar más la ira de los aficionados, que veían a un conjunto sin rumbo sobre el rectángulo verde. Así que, el premio al equipo felicitador de 2020 va para el Club Santos.

Ya quedó en el olvido el buen desempeño de la primera parte del año, tras la estrepitosa eliminación el 1 de diciembre de 2019; ese torneo fantasma nunca existió. Es algo así como la memoria de muchos seguidores que parecen olvidar lo que es el proceso del club rumbo a un nuevo campeonato: título, “desmantelación” (o renovación, como luego dicen), dos – tres años de “acoplamiento” y otro título. Más o menos así lo explica el licenciado Téllez; si no le creen, los números están ahí.

Pero es que el presente parece distar de esa fórmula mágica que presume Orlegi. La diferencia ahora es mantener con vida al casi recién adquirido equipo del Atlas; la percepción general es que, mientras se llevan lo mejorcito de aquí para allá, a cambio se traen jugadores que no han dado lo que se esperaba de ellos.

Furch, por ejemplo, que muchos ven de bajada a sus 31 años, a mí me parece que por lo menos podría dar dos torneos a gran nivel… dos años, quizá. Este mundo, sin embargo, se hizo para los valientes y el que no apuesta, no gana. Así de fácil.

Ahora que si de Grupo Orlegi hablamos, hace poco hubo una publicación en redes que causó polémica; al coronarse Tampico Madero en la Liga de Expansión (la que todavía no entiendo hacia dónde se expande), la organización contó todos sus logros y los presumió orgullosos. No faltó quien hiciera el apunte que Orlegi tomó el control (como tal) hace apenas siete años, así que los títulos de antes 2013 no cuentan para dicho conteo.

Yo ya no sé ni qué pensar, pareciera que se trata siempre de estar en constante búsqueda de la validación popular, de la aceptación: “Ey, mírenme, soy un ganador” “Soy chido”. Qué flojera, ¿no? Tratar de caer bien siempre y a todo el mundo; ¡Imposible! Va más allá de eso, me van a decir, y es cierto. Se trata de negocios, de marcas, de vender productos. De consumir. Del cochino dinero. En la época de la incomunicación, el producto somos todos. ¿Ya les hablé sobre el documental del dilema de las redes sociales?

En fin, que tengan un gran cierre de año, pero sobre todo, que lo mejor esté por venir. Reciban un abrazo desde la mesa de redacción de #VozdePalco. Gracias a mis tres fieles lectores y los que se sumen; siempre serán bienvenidos. ¿Le seguimos? @Foko_54. También respondo en @Champs_MX

Eduardo Sepúlveda//@Foko_54