Ven desinterés de IP por importar vacunas

Ninguna empresa privada o algún particular han expresado su interés para importar la vacuna contra COVID-19, por lo que su participación en la distribución del medicamento es pura conjetura, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por el momento, dijo, las farmacéuticas sólo han convenido con gobiernos la entrega de la inyección.

Sin embargo, insistió, no habrá obstáculos para que algún empresario importe la vacuna una vez que se abra la venta a particulares.

"Si hay una empresa que quiere importar, adelante, para comercializarla. La gente que tenga posibilidad económica de hacerlo lo puede hacer. Hay mucha especulación o conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana que esté haciendo un trámite para comprar vacunas.

"Nos opondríamos si las que tenemos contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí no lo permitiríamos, pero no es el caso", informó.

En su conferencia matutina, el tabasqueño aseguró que en otros países, como Estados Unidos, ya hasta se le puso precio: 20 mil dólares.

Ese, consideró, es el riesgo, que se aplique el "cuánto tienes o cuánto vales", y se imponga el "poderoso caballero, don dinero", como sucede actualmente con los servicios educativos o médicos.

"Nosotros no nos oponemos a que el que tenga dinero pueda adquirir la vacuna, nuestra responsabilidad es garantizar que todos en igualdad de circunstancias tengan el derecho a la vacuna.

"Lo que rifa no es el dinero, no es porque 'yo tengo dinero y yo me voy a proteger primero que el que no tiene dinero'. Tampoco es el influyentismo político: 'yo tengo un cargo, soy diputado, soy senador, soy secretario, soy Presidente de la República y a mí me tienen que proteger primero'", agregó.

Al cuestionarle si los gobiernos estatales podrían adquirir la vacuna, afirmó que sí, pero aclaró que debe existir una reglamentación, porque la salud, dijo, es un asunto de seguridad nacional.

"Corresponde al Gobierno federal, eso está establecido en las leyes y hay un decreto para ese propósito, pero, también, si ellos quieren comprar la vacuna, no hay ningún obstáculo.

"Es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente, y nosotros lo que hemos venido haciendo es garantizar la adquisición de la vacuna y ya tenemos suscritos contratos y fechas de entrega. Si ya está autorizada por Cofepris, pues se puede utilizar en México sin problema", abundó.

APLAUDEN APERTURA

Empresas vinculadas al Consejo Coordinador Empresarial reconocieron la apertura del Gobierno federal a la eventual importación de vacunas para su comercialización en el sector privado.

Sin embargo, ahora se espera que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) facilite esquemas de trabajo conjunto para tener acceso a las dosis y que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) extienda las autorizaciones respectivas.

El infectólogo Alejandro Macías reconoció que por ahora ninguna empresa puede comercializar las vacunas porque éstas no tienen registro sanitario. "Se tendría que hacer todo un mecanismo legal para que eso fuera viable", planteó Macías.

Recordó que en Estados Unidos suele haber alianzas entre el sector público y privado para la aplicación de vacunas.