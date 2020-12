Erika Trinidad Escobedo Torres, Jefa de Enfermería en el Hospital General de Saltillo fue la primera en recibir la dosis de la vacuna de Pfizer en Coahuila.

"Por fin tenemos una luz de esperanza, de que esto va a pasar pronto. A lo mejor nos tardamos unos meses, pero vamos a salir adelante", dijo en entrevista tras haberse aplicado la vacuna.

Erika es una joven enfermera que desde el inicio de la pandemia ha estado al frente, en el área COVID. Pese a la incertidumbre de una nueva enfermedad, ha trascendido el miedo y brindó largas jornadas a la atención de personas contagiadas.

DIO POSITIVO

En agosto dio positivo. "Ver la situación y el estado al que puedes llegar, es el mayor temor. Sin embargo no fue mi caso. Fui asintomática".

En el área COVID del hospital poco menos del 40% de sus compañeros han enfermado y una colega suya murió.

Ayer, fue la primer persona del sector salud en recibir la vacuna y con ello un aliciente para seguir con su trabajo.

Érika comenta que las personas infectadas llegan todos los días. "Siguen llegando los pacientes (COVID). Hay personas que no logran entender que tenemos que estar en casa. No es momento de salir. Sin embargo nuestro trabajo siempre va a ser el mismo: lo mejor de nosotros para los pacientes", dijo.

EL PRIMER MILITAR

El Teniente Coronel, Víctor Manuel Ayala, quien es médico Cirujano y subdirector del Hospital Oncológico, que fue convertido a Hospital COVID, fue el primer elemento de las fuerzas armadas en recibir la vacuna en Coahuila.

Con 18 años de trayectoria, desde el mes de abril, se encuentra en el hospital para tratar de contener la pandemia.

En entrevista para este medio comentó que al principio sintió temor de contagiarse, pero no ha dado positivo.

"Me he realizado dos veces la prueba. Afortunadamente no salí contagiado".

Ayer, tras aplicarse la vacuna indicó que no sintió dolor.

"Me siento bien. No tengo ninguna molestia. Me siento contento y afortunado de ser de los primeros en vacunarse".

Ante la incertidumbre y especulaciones que existe en torno a la vacuna anticovid, pidió a la población tener confianza.

"Aquí está la muestra de que es una vacuna segura. Es un avance de la humanidad para combatir la pandemia... Para los que siguen saliendo les rogamos que por favor tomen las medidas que se recomiendan como es evitar aglomeraciones".

INICIA CAMPAÑA

Con ellos inicia la campaña de vacunación en Coahuila. A partir de ayer, Cada día se aplicarán 875 dosis al personal médico y en enero se iniciará una nueva etapa para vacunar a personas de la tercera edad.

En esta primera fase se aplicarán en Coahuila 8 mil 775 inoculaciones a personal médico del Estado, distribuidos de la siguiente manera: Región Sureste, 2 mil 925 vacunas al igual que la Región Laguna; Región Norte, mil 950; y Región Centro, 975 vacunas.