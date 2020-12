Pese a dificultades, artesanos oaxaqueños enfrentan la pandemia

Un grupo de 14 artesanos oaxaqueños distribuidos en nueve carpas blancas, se han establecido temporalmente en la Plaza de Armas de Torreón, sitio al que llegaron hace 20 días y que dejarán a partir del próximo seis de enero.

En entrevista, Claudio Olivera, coordinador de los artesanos, indicó que han tenido que afrontar un año difícil, de bajas ventas y pocas oportunidades de trabajo. A comparación de 2019, han tenido una disminución del 50 por ciento en sus ingresos.

"Ha estado un poco tranquilo por lo mismo de la pandemia, pero pues aquí estamos, trabajando. La verdad es que este año no hemos trabajado mucho porque en muchos estados, en muchos lugares, no hay permisos para trabajar".

Esta organización, integrada en su mayoría por familiares, es originaria de San Pablo Villa de Mitla, localidad zapoteca que se localiza a media hora de la capital de Oaxaca. Allí los artesanos tienen telares donde tejen sus prendas tradicionales, además de pequeños talleres donde confeccionan joyería y juguetes de madera que llevan a distintos rincones del país para generar ventas.

"Este grupo es familiar. Nosotros somos aquí pura familia, tratamos de organizarnos y decidimos a ver si vamos para acá o vamos para allá. Ahora sí, a donde nos den la oportunidad, donde nos den permiso de trabajar".

Generalmente, el grupo visita ciudades del estado de Durango, Coahuila y Chihuahua. Olivera comenta que en marzo pasado, el grupo tenía previsto iniciar el año en la capital de Durango, pero ante el inicio de la pandemia les negaron el permiso y tuvieron que trabajar desde su localidad oaxaqueña, donde subsistieron vendiendo sus productos mediante Facebook.

"Gracias a Dios no nos faltó trabajo allá en nuestra población, pero nuestras ventas no son las mismas cuando vendemos por internet. No es lo mismo a estar exponiendo nuestro producto aquí en la plaza".

Fue hasta iniciado diciembre que el grupo consiguió el permiso del Ayuntamiento de Torreón para poder instalarse en la Plaza de Armas y así reanudar su actividad económica.

Olivera afirma que el reto no ha sido fácil. A pesar del compromiso por adaptarse a la nueva normalidad, los estragos de la pandemia no dejan de sentirse en sus bolsillos. La única vacuna con la que cuentan es aquella que se inyecta a través del trabajo.

"La situación está difícil. Ahorita no hay mucho trabajo, la gente obviamente no tiene dinero y por eso es que han bajado un poco las ventas. Y en cuestión de gente, también ha disminuido un poco la afluencia".

Con un promedio de 30 clientes por día, los productos ofrecidos en estas carpas pasan desde lo gastronómico (mezcales, dulces tradicionales, moles, chocolates), bisutería (pulseras, collares), ropa típica (blusas bordadas, rebozos), joyería de plata y juguetes de madera.

La mayoría de las artesanías son confeccionadas a mano, respetando la tradición de la cultura oaxaqueña. Entre los productos, las coloridas prendas captan la atención pues "son bordadas a mano, son tejidas en telar o tejidas a gancho".

Así, sobresalen prendas como una blusa que fue bordada a mano durante un mes, cuyo precio alcanza los mil 200 pesos, hasta rebozos que tienen un precio más módico de 200 pesos.

Olivera señala que los clientes han buscado la ropa de temporada invernal como sudaderas, suéteres, rebozos, mañanitas y chalinas. Aunque confiesa que ellos se dedican más a confeccionar ropa de verano hecha de algodón y de manta.

A pesar de que los artesanos implementan el uso de cubrebocas y gel antibacterial, no ocultan su disgusto con la situación económica que se vive actualmente.

"Ya queremos que se acabe este año porque sí nos ha ido mal. Esperemos que el próximo año que venga estén un poquito mejor las cosas y todo se normalice".

La jornada de los artesanos comienza todos los días a las diez de la mañana y culmina a las ocho o nueve de la noche. Se retirarán el próximo seis de enero e indican que no tienen planeación para 2021, pues están en la incertidumbre de qué acontecerá con la pandemia.