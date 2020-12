Hombre desnudo 'se arresta a sí mismo' tras persecución sobre una calle

El suceso ocurrió en Gold Coast, Australia, cuando decenas de compradores navideños se percataron de que un hombre desnudo y que sólo estaba usando un casco de motociclista estaba siendo perseguido por oficiales de policía en plena calle.

Cuando una patrulla arribó a la escena, el hombre en cueros se paró en frente de ella y procedió a abrir la puerta trasera y saltó al interior, para luego ser arrestado por los oficiales. El sospechoso luego fue escuchado fritando y pataleando una vez que fue esposado.

El portal Daily Mail reportó que la policía de Queensland determinó que el hombre sufre de una enfermedad mental y estaba sufriendo de un episodio psicótico al momento de la persecución, por lo que determinaron que es probable que no se le imputen cargos por sus acciones.

A naked man has arrested himself after a bizarre pursuit on the Gold Coast. Stunned tourists filmed as the man, wearing nothing but a motorcycle helmet, was pursued by police along the tram tracks in Surfers Paradise. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/q2pQpfkk0W