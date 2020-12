Cinco series spin-off que no eran malas, sólo no funcionaron

El ‘spin-off’ se refiere a un trabajo creado a partir de una obra ya existente. En programas de series, trata entonces de nuevos shows, construidos a través de la historia y los personajes que el espectador ya conoce.

Algunas ocasiones el proyecto funciona, crece y se convierte en un éxito; en otras, la idea que se propone, simplemente no logra despegar. Y en otros escenarios, el programa ve la luz del día pero aunque no es malo, lamentablemente no logra funcionar.

Once upon a time in Wonderland

Justo cuando ‘Once upon a time’ vivía su momento de fama, los creadores trazaron una serie de acompañamiento, centrando en el relato de ‘Alicia en el país de las maravillas’, combinando con ‘Aladín’, principalmente. La idea duró una temporada y no iba por mal camino, pero hasta ahí llegó.

The Blacklist: Redemption

Tomaron al personaje de Tom Keene y lo enviaron a su propia aventura, dado que tenía todo para ello, un pasado misterioso, habilidades de asesino profesional y alianzas en el mundo criminal pero también en el gobierno. Sonaba prometedor pero no encontró su ritmo y duró sólo 8 episodios.

Katy Keene

Imperdible para los amantes de la moda y con suficiente drama juvenil, enredos y encanto como para deleitar a su público, esta historia sobre jóvenes en Nueva York encontrando su camino en el espectáculo artístico, partió de un sólido ‘Riverdale’, pero no pasó, pese a todo, de una temporada.

Penny Dreadful: City of Angels

Quizá los fans habrían preferido un tono con más misterio y terror, dentro de lo sobrenatural, pero la propuesta supo encontrar fortaleza, ambientando en Los Ángeles de 1938 y el caso de un asesinato, con la Santa Muerte en medio de todo. Daba para más de 10 episodios, eso está claro.

CSI: Cyber

El potencial es innegable, tomando en cuenta que vivimos en la era digital, así que un grupo de agentes del FBI investigando delitos cibernéticos sonaba como para ser crucial. Duró dos temporadas y de alguna forma falló en hacer más excitante, temas tan relevantes. Irónico.