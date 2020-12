Decorado navideño de cristal actúa como lupa y provoca incendio

Según el New York Post, la propietaria del negocio, Kimberly Harris, colocó una esfera de cristal con agua, conocida como bola de nieve, junto con otros adornos navideños. Los rayos del sol se reflejaron en el objeto y el cristal actuó como una lupa, generando suficiente calor.

La alarma de incendios alertó a los presentes y el dueño de la barbería de junto, ayudado por otro vendedor, mitigaron el fuego con un extintor.

Harris, que estaba en casa cuando comenzó el incendio, informó que nadie resultó herido. "Si no hubieran actuando como lo hicieron, tomando medidas y no esperando a los bomberos, podría haber sido mucho peor, así que les estoy muy agradecida", dijo respecto a la rápida respuesta de quienes ayudaron.

