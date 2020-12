Recorre lo equivalente a una vuelta al mundo pero sin salir de su ciudad

Vinod Bajaj tiene de 70 años y acaba de recorrer un total de 40 075 kilómetros, lo equivalente a la circunferencia de la Tierra, sin salir de la ciudad en la que vive, Limerick, Irlanda.

De acuerdo con The Independent, Bajaj, que nació en la India, lleva 43 años en Irlanda. En septiembre pasado completó caminar más de 54.6 millones de pasos en 8,322 horas.

Comenzó su travesía en 2016, cuando se puso la meta de bajar de peso. "Empecé a caminar y al cabo de un año me di cuenta de que había hecho la circunferencia de la Luna", cuenta el hombre.

Para el año siguiente, ya había caminado lo relativo a la circunferencia de Marte, que son alrededor de 20 mil kilómetros. Con 50 kilómetros más al día, finalmente llegó a su meta, la circunferencia de la Tierra.

Dadas las restricciones de movimiento por la pandemia, Bajaj tuvo que adaptarse y caminar no más que dentro de un radio de cinco kilómetros alrededor de su casa. "Lo que hice fue elegir la ruta y la repetí entre 10 y 15 veces para cumplir mi objetivo. Me dije: voy a continuar con esto, haya coronavirus o no, lluvia o granizo, no voy a parar", agrega Bajaj.

Ya se postuló para entrar en el Libro Guinness con su récord y espera respuesta a solicitud el mes próximo. "Seguiré caminando, tal vez bajaré un poco el ritmo, pero continuaré", detalla Bajaj, que se ha fijado la siguiente meta, llegar a la circunferencia de Neptuno. "¿Haré 160.000 kilómetros? [la circunferencia de ese planeta] Quizás. Necesitaría otros 10 años. Quién sabe, nunca se sabe".