¿Instagram te espía con la cámara? Usuarios reaccionan con memes ante rumor

La red social dedicada a las fotografías, Instagram, se convirtió en objeto de polémica durante el domingo después de que se corriera el rumor de que ésta espía a sus usuarios a través de la cámara 'para conocer las reacciones de estos mientras navegan en la plataforma'.

El rumor surgió ante las supuestas nuevas políticas de privacidad y condiciones de uso de la cámara mientras se utiliza la aplicación.

"Instagram registrará la forma en que interactúas con un post, el tiempo que lo miras, cómo tocas la pantalla, la velocidad con que das like, etc.", aseguraba el comunicado que se volvió viral en redes sociales, mismo que también añadía que la plataforma de fotografías podía activar la cámara de sus usuarios aún cuando no esté en uso la aplicación.

Sin embargo al leer las políticas oficiales de Instagram, nada de esta información sobre el uso de la cámara para monitorear las reacciones de sus usuarios aparece en ellas.

Con memes, usuarios reaccionaron ante el rumor sobre el supuesto espionaje y violación de privacidad por parte de Instagram, convirtiendo el nombre de esta red social en tendencia.

Instagram: voy a encender tu cámara Yo: pic.twitter.com/Yf3VGR8g9w — Andy Vilca (@AndyVilca1) December 28, 2020

Yo después de ponerle cinta de aislar a la cámara Los del Instagram:#Instagram pic.twitter.com/8zNy6Wkxqt — Rafa Medina (@Rafael58947) December 27, 2020

Los de Instagram tratando de espiar me con la cámara toda chafa de mi celular#Instagram pic.twitter.com/LiJ20vVbZx — ℙ (@ParraMaiky) December 28, 2020

Instagram viendo cómo ahora todos le ponemos cinta a la cámara. pic.twitter.com/TTRTbFqW41 — I study rainbows. (@iperraconstyle) December 28, 2020

Yo entrando a instagram tapando la cámara Los de instagram: pic.twitter.com/fo61o8PDQc — Valeria Cruz (@soyvaleriacruzr) December 27, 2020