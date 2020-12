NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Desde sus orígenes como una “hermandad huérfana” de actores que se juntó en una barraca abandonada hasta su auge como un teatro popular reconocido, El Galpón uruguayo recorrió una historia digna en sí misma de una obra dramática donde la imaginación y la resistencia tienen un rol protagonista.

La “épica cultural” de un teatro cuya historia, como expresa en entrevista con el escritor y periodista Carlos María Domínguez, comenzó en Uruguay pero “trascendió las fronteras hacia América Latina y el mundo”, merecía un libro. Por ello, a raíz de una intensa investigación que lo llevó a bucear en los 71 años de vida de un teatro que no solo funcionó en Uruguay sino en México y, con obras como “Pedro y el Capitán” de Mario Benedetti llegó a ser conocido en otras latitudes, el autor argentino se propuso escribir sobre El Galpón.

TEATRO SIN FRONTERAS

El desafío de plasmar en el libro “Dura, Fuerte y Alocada: La historia del Teatro El Galpón” las etapas de vida que, a partir de una fusión de dos grupos de actores en 1949, forjan El Galpón, no fue una tarea nueva para el autor.

Domínguez (radicado en Uruguay desde 1989) ha escrito, además de biografías como la de Juan Carlos Onetti, un volumen sobre la historia de la Cinemateca Uruguaya, una sala de cine independiente que, destaca, proviene del mismo “tejido abigarrado de vínculos” de artistas gestado entre los 40 y los 60 que dio luz a El Galpón.

“En esos años hay un tejido realmente profundo (...), si hoy (estas) son instituciones consolidadas no es porque el Estado haya tenido una atención especial sino porque la gente entendió que tenía una misión fundante en la cultura y que si no lo fundaban con imaginación no había posibilidad de que existiera”, expresa.

La calidad y el ingenio demostrado en sus obras sería así el pie para que el grupo llegara, más tarde, de la mano de su exilio en México a raíz de la dictadura uruguaya (1973-1985), a actuar en toda Latinoamérica, desde Brasil hasta Costa Rica, así como en España, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética.

CONTRA LO IMPOSIBLE

La fusión de dos conjuntos de teatro fundados entre 1936 y 1937, La isla y El teatro del pueblo, que comenzaron a juntarse en una barraca de materiales abandonada en Montevideo, dio origen al teatro que, si bien actualmente está cerrado por la pandemia, permanece activo hasta hoy con un compromiso inalterable por lo social.

Según cuenta Domínguez, cada uno por su lado, ambos habían atravesado por una crisis de dirección y los actores quedaron en una “hermandad huérfana”, sin saber qué hacer, loque dio lugar a una serie de sucesivas encrucijadas que resultaban “hasta divertidas” pero a la vez demostraban la “heroicidad” del grupo.

MÁS DATOS * Incluye 50 fotografías a todo color. * Publica: Ediciones de la banda oriental.