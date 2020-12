Para Empezar

Vaya año se nos va ya. Parece disco rayado hablar de la pandemia y su posible final o por lo menos su posible control vía las vacunas. No quiero atormentarla ni atormentarlo con eso, la verdad es que leemos hasta de más sobre el asunto y la realidad que nos abofetea dicta que todo el 2021 seguiremos arrastrando las consecuencias y secuelas de

to o esto tan terrible.

En marzo y abril del 2020 pensábamos incluso que nos íbamos a quedar sin nuestros deportes favoritos, yo sé qué hay cosas más importantes que eso pero la verdad asustaba pasársela aún peor de lo que ya se sufría, yo en lo personal ya había agotado libros que quería leer, películas que quería ver o volver a ver. La rutina diaria del encierro sinceramente es una tortura sin deporte en la TV.

El deporte principalmente es una industria que genera mucho dinero. Por lo tanto era complicado que quienes manejan las distintas ligas élite en el mundo se quedaran de brazos cruzados.

Pasando abril y entrando mayo l s buenas noticias empezaron a caer, sí, volvería el deporte profesional por televisión y a montones. El tiempo que las distintas ligas se suspendieron o alargaron su inicio, provocó una verdadera gozadera para quienes no llenamos con ver uno, dos, tres y los deportes que sean un domingo por la tarde. Este terrible 2020 tuvo la mejor época del año lejos, fue increíble.

Por supuesto si me preguntaran elegiría que no hubiera habido pandemia y todo saliera de manera normal, sin embargo, la realidad era otra y no queda más que señalar que más allá de desear que el mundo no vuelva a pasar por esto, la forma en que se acomodó el deporte para volver noshizo la vida más fácil.

A todas mis queridas lectoras y queridos lectores les deseo un feliz Año Nuevo, nos vemos en este espacio que inexplicablemente crece gracias a ustedes el primer domingo de un 2021 que

ojalá nos traiga la normalidad y

la tranquilidad de tener salud.

Manye Castil//@manyecastil