Consultorio Deportivo

Llegamos al final del año, muchas ausencias físicas, pero permanece su recuerdo, en este fin de año no hablamos de resultados, hablamos de logros, de esos que se quedarán para siempre, personas y momentos recuperados ante la terrible amenaza de enfermedad y muerte.

El ámbito del deporte se ha visto seriamente afectado, nunca será lo mismo un estadio sin espectadores, la sal y pimienta del grito oportuno, del aliento al triunfo, pero esto va más allá, la afectación económica de todos los sectores que componen el espectáculo es obvia, de empleados de los estadios, vendedores dentro y fuera del mismo por citar a los más necesitados, obvio a los propietarios de los equipos, el respaldo mercadológico de patrocinadores no fluye con el volumen de su presencia normal y ahora supeditada por una imagen de televisión. Esperamos que termine esta pesadilla y que no sigamos perdiendo a tanta gente querida, no hay familia que no haya enfrentado esta enfermedad con los momentos de angustia que esto representa, para esto es necesario hacer consciencia de la necesidad de hacer caso de las observaciones sanitarias, el Club Rotario de Torreón ha colocado una manta en las instalaciones de la feria con una imagen formada con los nombres de más de cincuenta médicos y personal de enfermería que han perdido la vida a consecuencia de la atención a pacientes afectados por COVID, en honor a ellos y en consideración al personal de salud seamos considerados y no arriesguemos nuestra salud ni la de ellos.

Hubiese querido que en ocasión del título de esta colaboración me refiriera a los logros de un año de nuestros deportistas o en una licencia al título de la canción “Resumiendo” de mi admirado Joaquín Sabina de la que puedo tomar una línea que dice “Resumiendo que tengo un cajón de la marca Pandora” y en efecto así es, este año a resultado un cajón lleno de sorpresas. Amables lectores como el C.P.

José Luis Vitela me comentan del fallecimiento de Arturo Gallardo y de “Longa” Wong basquetbolistas que brillaron en equipos de esta nuestra casa editora y en selecciones, como ellos muchos exponentes y promotores del deporte han partido a consecuencia de esta terrible enfermedad. Para ustedes espero que hayan pasado una muy feliz Navidad y les deseo una noche vieja en la que compartan con sus seres queridos y se aprecie la enorme riqueza de tenerlos. ¡Feliz año nuevo y hasta la próxima!

Jorge Mario Galván Zermeño//[email protected]