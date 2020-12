Anciano llama a la policía en Navidad porque ‘se sentía solo’

El hombre dijo a los agentes que no tenía nadie con quien compartir un brindis navideño y la policía le respondió yendo a verlo, detalla el diario La Repubblica.

"Estoy solo en casa. No me falta nada, solo necesito una persona con quien intercambiar el brindis navideño. Si tienen un carabinero disponible, ¿podría venir por 10 minutos porque estoy solo?", dijo el anciano en su llamada telefónica.

Durante la visita, Fiorenzo contó a los agentes varias historias sobre su vida, como la de su suegro, Francesco Sferrazza, quien era mariscal en la época de la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente, los policías regresaron a la casa de Fiorenzo, que se dijo agradecido por el gesto.

Fiorenzo Malavolti ha 94 anni ed è solo in casa a #Natale. Decide così di chiamare i @_Carabinieri_ per ricevere un po' di calore umano. Una richiesta inusuale, ma accolta con affetto. Grazie alle nostre #ForzedellOrdine, sempre in prima linea per i più deboli. pic.twitter.com/vESxW2t0YN