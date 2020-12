Señala excolaborador a Rosario Robles

-Uno de los ex funcionarios procesados por el caso de la Estafa Maestra declaró a la Fiscalía General de la República que durante año y medio pidió a Rosario Robles su intervención para aclarar la falsificación de un convenio con el que se desviaron 185 millones de pesos, sin conseguirlo.

Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, rindió una nueva declaración ante la FGR para buscar un criterio de oportunidad que le podría traer el retiro de la acción penal.

Esta declaración eventualmente será considerada para el juicio de Robles, quien también ha solicitado a la FGR el mismo beneficio que Saldaña, para colaborar con las investigaciones federales.

Según su testimonio, el 5 de junio de 2017 Saldaña le informó a la entonces titular de la Sedatu que su firma había sido falsificada en un convenio mediante el que se transfirieron 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), de Hidalgo.

Desde entonces y hasta el 5 de noviembre de 2018, asegura que le insistió para que interviniera, pues tanto la Oficialía Mayor como el Órgano Interno de Control (OIC) no reportaban a avances en sus pesquisas, no obstante que él presentó y amplió una denuncia. " Ok, yo lo veo entonces con Emilio Zebadúa (el Oficial Mayor)", le respondió Robles, unos días antes de que concluyera el sexenio, sin que se aclarara a nivel administrativo quiénes eran los responsables de la falsificación de documentos.

Saldaña está procesado por uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de este convenio; sin embargo, un dictamen pericial de la propia Fiscalía concluye que la firma plasmada en ese documento no es de su autoría.