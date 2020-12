No hay impedimento para comprar vacuna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó a través de un video publicado en sus redes sociales la noche de ayer que la compra de las vacunas contra el Covid-19 y aclaró que empresas particulares podrán importarlas sin obstáculos.

Sobre la venta de la vacuna señaló que el gobierno no tiene impedimento alguno para que empresas compren la vacuna en el extranjero y las comercialice.

"Se ha dicho que porque no se permite que se venda en las farmacias, claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero no tenemos ningún impedimento, es decir para que se venda la vacuna, se compre afuera.

"Nosotros si lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesita y garantizar que a nadie le falte y sea gratuita, nada más que en su momento, no porque yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero, o yo soy político, soy influyente y voy a vacunarme primero, no eso no, así no es la cosa, es para todos".

Al enviar un mensaje por sus redes sociales, desde palacio nacional, el titular del Ejecutivo informó que se cuenta con 32 mil millones de pesos para la compra de las vacunas.

Señaló que la vacuna llegará a cualquier parte del país y se aplicará por igual a ricos y a pobres.

"Estén donde estén, vivan en Las Lomas de Chapultepec o en San Pedro Garza García, en Nuevo León o en la Lacandona o en la Tarahumara, mujeres, hombres ancianos respetables, a todos es universal, es gratuita, nada más es cosa de esperar el turno que le corresponda a cada quien".

Dijo en su mensaje que las prioridades en la vacunación son claras: "Primero los médicos que están salvando vidas en hospitales Covid, segundo adultos mayores, estén donde estén. Es universal la aplicación de la vacuna y gratuita, es cosa de esperar el turno que le corresponda a cada quien"-

Horas antes, el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez, dijo en Twitter que llegarán a México en 2021 casi 200 millones de dosis de vacunas contra el Covid de diferentes marcas, como la de Pfizer.

SE ACERCA VACUNA CANSINO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que espera que el país comience en enero a recibir las primeras vacunas anticovid de la farmacéutica china CanSino, que se sumarán a los envíos de las dosis de Pfizer-BioNTech iniciados este diciembre.

"Les hablaba yo de la vacuna CanSino, de una farmacéutica china. Tenemos un contrato de 35 millones de dosis. El compromiso es que nos entreguen dos millones en enero, tres millones en febrero, tres millones en marzo y hacia adelante", expresó el presidente en un mensaje en vídeo difundido en redes sociales.

Asimismo, destacó que México cuenta de momento con un presupuesto de 32.000 millones de pesos (1.600 millones de dólares) para la compra de vacunas.

De momento, las autoridades sanitarias mexicanas solo han autorizado el uso de la vacuna de la estadounidense Pfizer, que ya ha enviado dos cargamentos a México que están siendo suministrados a personal sanitario que atiende a enfermos de covid-19.