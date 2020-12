Denuncian trabajadores de consulados mexicanos despidos en EUA

Empleados locales en consulados de México en Estados Unidos denunciaron que han comenzado los despidos masivos en las representaciones, ello debido a que el gobierno estadounidense no les renovará la visa tipo A-2.

"A pesar de que el canciller [Marcelo Ebrard] reconoció las injusticias laborales en las que nos encontramos sometidos los empleados consulares de México en Estados Unidos y a días de que termine el año, cuando muchos de nosotros nos encontramos de vacaciones o en casa por situación de COVID-19, en algunos consulados iniciaron las notificaciones de despido de empleados", denunció el Comité de Empleados Locales.

A través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los empleados locales acusaron que los casos de despido que se han dado los han justificado por diversos motivos: vencimiento de visa tipo A-2 dentro de los próximos tres meses, por la no renovación de dicha visa, recorte presupuestario y hasta por decisión del titular en la representación diplomática.

"Es evidente que no hay un criterio general y equitativo. Hay un discurso contradictorio entre las representaciones, de proporciones y circunstancias nunca antes vistas. Lamentablemente, estamos constatando que todavía existen prácticas autoritarias y al margen de la ley, que la Cuarta Transformación no puede o no quiere erradicar", dijeron.

En las representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos hay poco más de mil 700 empleados locales que cuentan con visa A-2, que se otorga a trabajadores a tiempo completo de un gobierno extranjero, destinados una embajada o consulado. Es personal que no fue enviado directamente desde México, pues es contratado de manera directa en el lugar de adscripción.

En 2015, el Departamento de Estado estadounidense dio a conocer que las visas tipo A-2 ya no se renovarían. En el caso del personal que no es residente legal en ese país o no tiene ciudadanía y labora con la visa tipo A-2, enfrenta la no renovación del documento, lo cual los obliga a salir del país en la inmediatez. La gran mayoría termina su contrato en agosto de 2021.

Un portavoz de esta organización dijo que en los últimos días han sido despedidas varias decenas de empleados y que 500 más se perfilan para perder su empleo.

Recientemente, Ebrard declaró que el tema ya está en diálogo con autoridades del Departamento de Estado.

Según denuncias de empleados locales, desde hace cinco años, cuando en Estados Unidos se advirtió sobre la no renovación de visa tipo A-2, han quedado todavía más desprotegidos, toda vez que los contratos, que se renuevan cada año, se les recortaron a seis meses.

El único beneficio que tienen es seguro de gastos médicos mayores, en el cual no se incluye a ningún miembro de sus familias. Además, no tienen derecho a jubilación.

"Nosotros, los empleados consulares, también somos trabajadores migrantes y, a pesar de que nuestra labor es velar por los intereses de nuestros compatriotas en el exterior, estamos desprotegidos laboralmente por el mismo gobierno", indicó el comité de empleados.

Se detalló que existen empleados locales con más de 10 años y hasta 20 años de trabajo continuo, que han sido dados de baja y que tienen que regresar a México, pero sin protección laboral alguna. "Fueron cinco años, dos de esta administración, en los que el gobierno mexicano no se pronunció al respecto de la regularización de nuestros derechos laborales. Los esfuerzos de este comité fueron subestimados e ignorados, y ahora con la situación rebasada por el tiempo y tomando de pretexto la nota del Departamento de Estado y la pandemia, se justifica la falta de voluntad, compromiso y lealtad hacia una parte importante de la clase trabajadora mexicana, que orgullosamente llevamos el nombre e imagen de nuestro país muy alto en todo el territorio de Estados Unidos", indicaron.

El Comité de Empleados Locales pidió la atención del presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard para poder buscar solución para todos aquellos que están desprotegidos, sobre todo para los que ya fueron despedidos y están por perder el empleo.

"Acentuándose la situación de vulnerabilidad por la pandemia, muchos de nosotros no tenemos un lugar al que regresar, por la falta de patrimonio, ya que se nos ha privado de la seguridad social. En estos momentos tan difíciles de pandemia, somos el único soporte para nuestras familias en México, aportando así al envío de remesas.

"Irónicamente, nuestro propio país nos deporta y arroja a las estadísticas del desempleo", puntualizaron.