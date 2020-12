El miedo de vivir tras un asalto

Nataly Estrada, la joven víctima de asalto a mano armada, vive con miedo y pasa sus noches despertando asustada y con pesadillas, comentó su madre Rosa María Vargas.

"No come, no duerme, tiene pesadillas" narró la mamá de la joven que el pasado martes fue despojada de su dinero y de su celular de alta gama por un hombre que la encañonó con una pistola en la cabeza en un solitario callejón junto a una tienda de autoservicio.

Nataly, entrevistada en el mismo sitio donde fue asaltada, pidió por su parte a las autoridades que cierren el callejón, porque representa un grave peligro para todos los transeúntes.

Con la voz entrecortada por el temor, la joven narró como el sujeto armado le puso la pistola en la cabeza para robarle la bolsa, en la que llevaba su teléfono celular y 300 pesos en efectivo.

Por otro lado Patricia Cervantes, trabajadora de un importante negocio cercano, narró que el callejón donde ocurrió el asalto es el centro de operaciones de un grupo de delincuentes, quienes se organizan para sorprender y rodear a sus víctimas.

"Uno se pone en la entrada y otro en la salida (del callejón) y ahí esperan muy temprano en la mañana o ya tarde en la noche para asaltar" explicó.

Dijo que a varios de sus compañeros de trabajo les han robado sus billeteras y sus celulares en ese lugar.

SOLICITA NATALY AYUDA

La víctima del atraco a través de redes sociales y diferentes medios solicitó el apoyo de la ciudadanía para poder comprar otro teléfono celular y continuar con sus actividades académicas.

La joven es estudiante universitaria en la carrera de educación y utilizaba su teléfono e inteligente para dar clases y apoyar a tres niños, vecinos suyos que no tienen internet y los asesoraba además de facilitarles el equipo para sus clases en línea.

Explicó que compró con esfuerzo y muchas horas de trabajo un teléfono celular de alta gama, Por las necesidades académicas que tiene.

El monto del robo son 17 mil 300 pesos, cantidad que quiere reunir para poder comprar otro teléfono con las mismas características. Realizará una rifa de una televisión con lo que espera reunir dinero para poder adquirir otro smartphone.

Los 300 pesos que llevaba en efectivo eran para comprar dulces, un pastel y una piñata.