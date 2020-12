Ordenan INAI a CNB aclarar diagnóstico de Semefos en el país

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó modificar la respuesta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) y que dé a conocer la información recabada e insumos para realizar un diagnóstico de Servicios Médicos Forenses (Semefos) y Servicios Periciales del país.

Esto lo requirió un solicitante al órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien exigió toda la información recabada para la elaboración del diagnóstico, así como los insumos que fueron utilizados por la CNB en 2019.

Como respuesta, la CNB envió un manual que contenía un documento denominado Acciones para atender la emergencia forense e indicó al particular que remitiera una nueva solicitud a la Fiscalía General de la República para que le diera la información e insumos que usó la CNB para la elaboración del diagnóstico.

El solicitante se inconformó, pues consideró que la respuesta de la comisión estaba incompleta e interpuso un recurso de revisión ante el Inai.

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado expresidente del Inai, fue el encargado de presentar el caso al pleno y solicitar la modificación de la respuesta que dio la comisión nacional.

El comisionado explicó que en México hay capacidades para identificar sólo 20% de los cuerpos que se reciben en los Semefos, los cuales son de personas atropelladas, asesinadas o que murieron en la vía pública, y fueron llevados sin que nadie respondiera por ellos.

"Son cuerpos de personas que tuvieron y tienen nombre y apellido, y muchas veces el Semefos no los identifica porque no traen consigo una identificación o algún otro elemento y no va ningún familiar a buscarlos", dijo Acuña.

Puntualizó que el Diagnóstico Nacional de las Capacidades de los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país (que se hizo público en junio del año pasado) es el estudio que requiere el solicitante, así como la información e insumos para su elaboración que usó y obran en la CNB.

Acuña Llamas refirió que la CNB pidió que, ya que los insumos para hacer ese diagnóstico nacional de la calidad de los servicios médicos forenses del país fueron conseguidos de parte de la fiscalía, fuera ella la que respondiera al solicitante.

"Mire usted, busque aquí, ahí está lo que usted pide. Y lo otro, pues perdóneme, pero eso se lo pedimos a la Fiscalía General de la República, como si todo lo que se le pediría a la FGR por el solo hecho de ser una fiscalía (...) Pareciera que sigue siendo un tabú, un mito absurdo, donde todo es susceptible de clasificación o es inaccesible por esa única razón", señaló el comisionado.

Indicó que la situación de los Semefos es penosa, por muchos factores que no sólo son culpa de las autoridades del pasado, sino también culpa de las actuales, ya que este gobierno recibió así, pero también así siguen las cosas.