Pasan Navidad sin incidentes en Monclova

De manera sorpresiva la capital del acero celebró una Nochebuena tranquila, sin escándalos ni incidentes, según reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Monclova.

El informe operativo de la corporación signa que fueron detenidas sólo 12 personas de la noche del 24 a la mañana del 25 de diciembre, informó Fernando Adrián Olivas Jurado, titular de la dependencia. Todos fueron arrestados por faltas administrativas, explicó el mando policiaco, que precisó que no se reportaron delitos, hechos delictivos.

En la calle 5 de Febrero de la colonia Progreso se registró el único accidente automovilístico durante la fiesta de Noche Buena, indicó Olivas Jurado. El saldo del percance fue sólo de daños materiales.

Los Call Center de Seguridad Bunker y de Cruz Roja registraron un total de 49 llamadas telefónicas para reportar a vecinos ruidosos.

No hubo denuncias telefónicas de robos, riñas ni hechos violentos. Sólo fiestas con música con alto volumen, cuyos organizadores atendieron el llamado de las autoridades de moderar el sonido, explicó Olivas Jurado.

VECINOS RUIDOSOS

Las autoridades municipales anunciaron que los operativos para detectar a vecinos ruidosos en fiestas no autorizadas se intensifican en las colonias las noches del 24, el día 25, el 31 de diciembre y el primero de enero.

Agustín Ramos Pérez, director de Protección Civil de Monclova, explicó que la labor de vigilancia y control de fiestas con música a alto volumen es difícil, sobre todo cuando se trata de domicilios particulares? expuso.

Indicó que cuando el ruido que generan sus bocinas no rebasa los 65 decibeles permitidos por la ley de ecología, y si al mismo tiempo la cantidad de gente ahí reunida no rebasa los 15 permitidos por la contingencia sanitaria, no se puede hacer otra cosa que tratarlos de concientizar.

Expuso que en muchas viviendas tienen familiares enfermos, no sólo por COVID-19, sino por otras afecciones y necesitan descansar, pero la música en volumen alto no les permite esto.

Agregó que es por ello que el personal que patrulla en las colonias en busca de fiestas cuando encuentran reuniones que están dentro de los márgenes establecidos, conmina a los organizadores a bajar un poco más el volumen de su música, para que sus vecinos que no tienen celebración puedan descansar.