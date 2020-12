De Inglesita

La tradicional jornada futbolera en Inglaterra después de navidad presenta atractivos encuentros que impactan directamente en los primeros lugares de la Premier League.

Del primero, que es Liverpool, al sexto, que es Tottenham, solo hay seis unidades de diferencia. Hace no mucho hablábamos de las posibilidades de los Spurs en la liga, que no estaban bien los que integran el Big Six y que Mourinho debería aprovechar eso. Pues solo unas semanas han bastado dejar a los de Londres, de momento, sin aspiraciones europeas para el próximo año.

Qué hermoso es despertarse un fin de semana, después de navidad, a desayunar recalentado, con futbol y con buenos encuentros.

Aunque muchos entrenadores y jugadores se quejan de ello, de que incluso para esta época se da el cuello de botella en el calendario ya que prácticamente hay actividad cada tres días.

De hecho, Brentford, Tottenham y los de Manchester vienen de cerrar su boleto a semifinales en la Copa de la Liga hace unos días, y este fin de semana disputarán partidos en sus ligas.

Pero regresando al Boxing Day, este sábado Leicester City y Manchester United se juegan el segundo lugar de la tabla, ya que los Foxes van segundos con 27 puntos, y los Red Devils son terceros con 26, aunque eso sí, con un juego pendiente aún por disputarse.

En tanto, el líder Liverpool recibe al West Bromwich en un duelo prácticamente de trámite, ya que el Albion está en puestos de descenso y solo ha ganado uno de los 14 juegos que van.

SEGUNDO TIEMPO

Pero el partido más “atractivo” (y lo pongo entre comillas porque los dos vienen mal) es el derbi londinense entre Arsenal y Chelsea.

Sábado 11:30 am en el Emirates, estadio que no ve ganar a los Gunners desde inicios de diciembre, cuando derrotaron 4-1 al Rapid Viena en la Europa League.

Pero si hablamos de Premier, tendríamos que remontarnos hasta el 4 de octubre para ubicar el último triunfo de los locales.

El Arsenal está francamente mal, marcha en el lugar 15 de la tabla y está a solo cuatro puntitos de meterse en la zona roja.

Con el Chelsea la situación es mejor, pero inestable. Pasan de golear 0-4 al Sevilla a domicilio, a empatar por la mínima como locales ante el Krasnodar, esto hablando de Champions.

En liga, derrota ante el Everton y Wolves con baile incluido, pero victoria ante West Ham, eso sí, con Tammy Abraham como referente en el ataque. ¿Y Werner, Havertz y Ziyech?

Los Blues todavía no encuentran la química perfecta con sus refuerzos.

Después de ese encuentro, Manchester City recibe al Newcastle, donde los de Guardiola deben enmendar el rumbo cuanto antes para seguir peleando, los Citizens se ubican en el octavo puesto. Finalmente, el Wolves-Tottenham del domingo también llama la atención, porque entre los dos solo hay cinco puntos de diferencia y cuatro equipos de por medio. ¡Feliz navidad y a disfrutar!

TIEMPO EXTRA

En las últimas cuatro temporadas de Premier League, tres de los cuatro equipos que llegaron como líderes terminaron como campeones.

¿Será que Liverpool repite?