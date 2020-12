Intensifican operativos contra vecinos ruidosos en Monclova

Las autoridades municipales anunciaron que los operativos para detectar a vecinos ruidosos en fiestas no autorizadas se intensifican en las colonias las noches del 24, el día 25, el 31 de diciembre y el primero de enero.

Agustín Ramos Pérez, director de Protección Civil de Monclova, explicó que la labor de vigilancia y control de fiestas con música a alto volumen es difícil, “sobre todo cuando se trata de domicilios particulares” expuso.

Indicó que cuando el ruido que generan sus bocinas no rebasa los 65 decibeles permitidos por la ley de ecología, y si al mismo tiempo la cantidad de gente ahí reunida no rebasa los 15 permitidos por la contingencia sanitaria, no se puede hacer otra cosa que “tratarlos de concientizar”.

