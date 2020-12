Mujer se reencuentra con su perro 8 años después de que se lo robaran

La historia del emotivo reencuentro entre una mujer y su perro, robado hace 8 años, fue compartida recientemente por un refugio de animales de la ciudad de Twinsburg, en Ohio, Estados Unidos.

Esta persona llamada Julia perdió a su mascota Junior cuando alguien entró a robar a su casa en 2012. "Lo crio desde que era un cachorro y los dos eran inseparables. Según Julia, era su mejor amigo, [que] describió como amigable, devoto e inteligente", explica en su publicación Humane Society of Summit County.

Julia pasó todo este tiempo buscando, pidiendo información en internet, en los refugios de animales de la zona y contactando a grupo de mascotas perdidas.

En julio de 2018 Junior llegó a este refugio de animales, donde le pusieron el nombre de Buddy. Tres familias lo adoptaron y todas lo devolvieron. Julia finalmente vio su fotografía en la web del refugio y se contactó con ellos.

En cuanto Junior vio aparecer a Julia, la reconoció, le lamió la cara e incluso recordaba algunas órdenes que ella le había enseñado. "Sigo pidiéndole a mi esposo que me pellizque, porque no puedo creer que esto sea real. No puedo creer que Junior esté en casa; me ayudó a superar desafíos en mi vida y tenerlo de vuelta significa todo para mí", cuenta la mujer.