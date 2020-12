Avión comercial viaja por error en la dirección contraria a su destino

Un vuelo comercial de la aerolínea Buddha Air en Nepal dejó a sus 69 pasajeros a 255 kilómetros de su destino final luego de tomar la ruta equivocada.

El pasado 18 de diciembre el avión despegó del Aeropuerto Internacional Tribhuvan, en Katmandú, con destino hacia Janakpur, al sur del país, sin embargo, voló en realidad hacia el noreste, hacia Pokhara.

Según The Kathmandu Post, el error se debió a la falta de atención de los pilotos. "Hubo una falta de comunicación entre el personal de tierra y los pilotos", declaró un funcionario de la aerolínea. Tanto personal de tierra como asistentes de vuelo no informaron a los pilotos que el número de vuelo había sido cambiado debido a condiciones climáticas adversas. Los pilotos por su parte no revisaron tampoco el manifiesto de pasajeros, donde venía esta información.

"La documentación estaba en orden. Las condiciones climáticas eran malas, por lo que los pilotos estaban más concentrados en volar", dijo Birendra Bahadur Basnet, directora general de Buddha Air. La aerolínea aclaró que ese mismo día los pasajeros viajaron de Pokhara hacia Janakpur.