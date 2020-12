La Pica Deportiva

Hola que tal amigos lectores, es un verdadero gusto volver a escribir estas líneas para todos ustedes y aquí nos estaremos leyendo cada jueves con los temas deportivos de interés.

Comenzamos por analizar la pretemporada de Santos Laguna, que como ya es costumbre de Guillermo Almada, crear una fuerte base física para aguantar el trajín del torneo de principio a fin con su estilo de juego de la alta presión en todo el terreno de juego, basada con extensos trabajos hasta triple sesión y desgastante para los jugadores que recién se han incorporado al equipo y sufren para estar físicamente listos para encajar en el sistema del entrenador, pregúntenle a Manu Balda porque jamás jugó el torneo pasado.

Después de la salida de Julio Furch, que a opinión de un servidor no le vino nada mal a Santos para

darle variedad y frescura al sistema de juego de Almada, se tendrá la oportunidad de ver un atractivo sistema de ataque basado en la fuerza y velocidad por los costados. Es un hecho que Brian Lozano no estará listo para el inicio del torneo, sin embargo la recuperación de Ayrton Preciado, si es que no pasa otra cosa (tocamos madera), el regreso de Jesús Isijara y la posibilidad de la legada de un extremo por derecha extranjero, van a fortalecer a la delantera, puesto que será bien disputado por Ignacio Jeraldino y Octavio Rivero, una disputa por el puesto que me gusta y será benéfica para el equipo. Fuera de que Santos se diga haya sido desmantelado, me parece que promete e ilusiona ver un nuevo sistema de ataque y vendrá un torneo mejor para 2021

BEISBOL SI O SÍ EN 2021

Hace unos días el presidente del club Algodoneros de Unión Laguna Guillermo Murra en un desayuno, al que solo fueron invitados algunos medios de comunicación locales, anunció que el equipo guinda está seguro para jugar en nuestra ciudad en el 2021 y que este año que está por comenzar, habrá si o sí beisbol de la Liga Mexicana con o sin público en las tribunas.

El proyecto deportivo del 2020 que no se pudo realizar por el tema de la pandemia, era muy interesante con una debida planeación y con un cuerpo de coucheo muy interesante encabezado por Omar Malavé. Si se respeta la planeación y la llegada de algunos refuerzos más, sería muy probable una buena participación con calificación al playoff en la Zona Norte.

CANELO DE A LIBRA

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sin duda demostró que sigue siendo el mejor boxeador libra por libra al vencer de manera contundente a Callum Smith, haciendo una pelea exacta y efectiva, haciendo ver mal a un boxeador que venía invicto y con títulos internacionales. El impecable trabajo del ‘Canelo’ y su equipo, hicieron parecer un “bulto” al británico, sin embargo por su estatura y alcance, el oponente parecía tener la ventaja que nunca pudo aprovechar por la estrategia del jalisciense. Su trabajo en el cuadrilátero hizo ver fácil lo difícil y le damos un acierto más en su carrera, a pesar de no haber peleado en un año, se mostró como si nada hubiera pasado.

Cristian Padilla//[email protected]