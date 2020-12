VIBREMOSPOSITIVO

DE TRAGEDIA A ESPERANZA

No se ustedes, pero cuando cierto tipo de experiencias llegan a mis oídos, y no hablo de cualquier tipo de experiencias, sino de aquellas que te marcan para toda la vida, (como la que les voy a platicar a lo largo de este texto), me dan ganas de parar lo que estoy haciendo y crear cosas inimaginables, porque si Margaret, directora y fundadora de YAD RAJAMIM AC, pudo levantarse de la experiencia mas triste que una madre pueda vivir, y crear lo que logró crear, no hay excusa para que nadie pueda decir que no puede hacer nada de lo que se proponga, absolutamente NADA.

Era un día como cualquier otro en la vida de Margaret Cohen, en el que salía a caminar al parque que está a unas cuadras de su casa con su pequeño hijo Jaim Rajamim, de 3 años, cruzaba la calle cuando en la esquina dobló un coche a toda velocidad y sin frenar impactó con todas sus fuerzas a Margaret y su pequeño bebé.

Dolor, miedo, angustia, mucha angustia y oscuridad, todo se tornaba negro y luego otra vez nada.

Es lo que recuerda Margaret de los momentos que sucedieron a continuación pero sobre todo miedo, ¿dónde estaba?, ¿qué le había pasado?, ¿dónde estaba Rajamim?, ¿porqué nadie le contestaba sus preguntas? y después otra vez todo se volvía negro.

Quien sabe cuántos días transcurrieron sin que supiera que había pasado exactamente.

Después de varios días y largas cirugías, Margaret despertaba a su terrible realidad, el saber que su pequeño luchaba contra la vida y la muerte. Pero la vida le regaló unos meses con su hijo, los meses más difíciles de su vida.

Vivía cada día de doctor en doctor, de terapia en terapia, noches en vela, y un sin fin de cuidados especiales,

Y así después de un año de no darse por vencida, la misma vida que le regaló estos meses con su hijo, decidió llevárselo, y Rajamim pudo finalmente descansar.

Si bien el relato anterior contiene el dolor y las lágrimas de una madre que vivió el proceso más duro que se pueda vivir, al final no trata sobre dolor, ni sufrimiento. Sino que nos guía en un trayecto extraordinario, donde en medio de una lucha de angustia, encontró la forma de trascender sobre lo imposible.

Ella sabía que todo lo que vivió no debía de ser en vano, que tenía que hacer algo importante con todo lo que había pasado, tanto sufrimiento no podía pasar desapercibido, tenía que nacer algo igual de maravilloso que su hijo de todo lo que vivió.

Y se que suena muy trillado escuchar frases como: "Todo pasa por algo", "No hay mal que por bien no venga", "Dios sabe porque hace

las cosas".

Pero en este caso no se quedó en una sola frase sino que Margaret decidió que todo su sufrimiento y el de su hijo debían de dejarle algo a los demás niños que como Rajamim necesitaban ayuda de muchos doctores y terapias tanto físicas como emocionales o de motricidad.

Margaret necesitaba crear un lugar donde los niños pudieran recibir todas sus terapias sin tener que trasladarse de un lugar a otro, pero lo que más quería era un lugar que concentrara, dentro de un mismo centro, a los mejores terapeutas con las mejores técnicas para sacar adelante a niños como Rajamim.

Y fue así como hace 10 años de haber vivido la peor tragedia que es perder a un hijo, una GRAN mujer logró levantarse y luchar para que el recuerdo del ser más importante para una madre, no se olviden nunca, así nació YAD RAJAMIM.

Hoy en día YAD RAJAMIM es una institución que imparte mas de 1300 terapias mensuales y me da mucho orgullos decir que es uno de los centros terapéuticos mas importantes y a la vanguardia de la República Mexicana, además de ser una institución sin fines de lucro donde cada familia paga de acuerdo a su capacidad económica, ya que el sueño de a Margaret y la ideología con la que se creó la institución es que ningún niño se quede sin recibir la atención que necesita por ningún motivo.

Entonces cada vez que piensen que están viviendo la peor crisis de su vida, que no van a poder salir delante de esta situación y que no pueden rescatar nada bueno de lo que están viviendo, les voy a pedir un favor enorme, cierren sus ojos y acuérdense que hace 10 años vivió un niño llamado Rajamim, que hoy ya no está con nosotros, pero que su recuerdo vive en el sueño hecho realidad de su madre, nuestra directora e inspiración en Yad Rajamim, Margaret Cohen quien pudo convertir su peor tragedia en la esperanza para todos los niños que lo necesiten.

Recuerda que la vida es un 10% lo que nos ocurre y un 90% como reaccionamos, lo que aprendemos y lo que logramos hacer a partir de eso que nos ocurrió.

