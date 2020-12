Detienen a exmagistrado cercano a César Duarte

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que detuvo, en las inmediaciones del aeropuerto capitalino, a Jorge Abraham "N", de 48 años, quien durante la administración del exgobernador César Duarte, en Chihuahua, ocupó cargos como magistrado, diputado local y era hombre de todas las confianzas del entonces mandatario, actualmente preso en Estados Unidos.

La detención se dio por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito registrado en dicha entidad. De acuerdo con las indagatorias, entre 2010 y 2018, Jorge "N" ocupó diferentes cargos como servidor público en esa entidad y posiblemente adquirió de manera injustificada diversos lotes, casas y vehículos, con lo que alcanzó un patrimonio estimado de 14.2 millones de pesos, monto notoriamente superior a los ingresos comprobables lícitos con los que contaba cuando fue funcionario en el mandato de Duarte.

Según la investigación, luego del intercambio de información de inteligencia derivado del Convenio de Colaboración Interprocuradurías, elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Mandamientos Judiciales, en coordinación con sus homólogos del estado de Chihuahua, cumplimentaron una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito contra de esta persona en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

El imputado, aunque tenía una orden de aprehensión, no contaba con amparos y no sabía que era buscado por las autoridades federales, su rostro y datos generales estaban boletinados en todas las procuradurías del país. Durante más de un mes no salió de Chihuahua donde estaba escondido, pero en esta ocasión, a decir de la declaración de su abogado, salió a festejar la cena de Navidad con unos amigos en la capital.