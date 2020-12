Brigada de Coahuila apoyará a pacientes COVID en CDMX

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que este miércoles 23 de diciembre, 11 elementos del personal de salud del área médica y de enfermería viajaron a la Ciudad de México para sumarse a las labores de atención a pacientes hospitalizados por COVID-19.

Los trabajadores corresponden a los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo y No. 92 de Ciudad Acuña, y a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón.

El titular del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, agradeció a los participantes su actuación heroica, pues justo en las fechas decembrinas dejan la comodidad de su casa y compañía de la familia por acudir a salvar vidas al Valle de México, como muestra de solidaridad, amor al prójimo y unión.